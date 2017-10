Diego Maradona otra vez le pegó con todo a Jorge Sampaoli: "A mí los vendehúmos nunca me gustaron"

Diego Maradona es uno de los mayores críticos de Jorge Sampaoli en Argentina. El 10, que este lunes estuvo de cumpleaños, se lanzó una vez más contra el actual DT de la Albiceleste, a quien tildó de "vendehúmo".

"A mí los vendehúmos nunca me gustaron. No me olvido que estaba en Croacia viendo la final de la Copa Davis y me llamó Sampaoli para que hagamos un proyecto juntos en Sevilla", dijo con todo el zurdo en entrevista con El Clarín.

"Cuando lo llamaron de la selección se olvidó hasta del nombre de mi vieja. Y con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es, no andaría jamás de acuerdo", siguió.

Además, criticó las nóminas que hace el ex entrenador de la Roja, criticando a los llamados de Mauro Icardi y la ausencia de Gonzalo Higuaín.

Publimetro Chile El fútbol en estado de alerta: ISIS se lanza otra vez contra el Mundial y asusta a Cristiano Ronaldo El grupo terrorista sigue amenazando a las estrellas del fútbol mundial y ahora apuntan al goleador portugués.

"Llamó a Icardi desgarrado, o con un tirón, teniendo al Pipa (Gonzalo Higuaín), que siempre hizo goles. Sí, también erró. Pero estaba ahí. No puede dejar afuera en la primera lista al Kun (Sergio) Agüero y llamar a 'Pata de lana' (por Icardi)", aseguró.

Sobre el caso de Mauro Icardi agregó que "me lo contaron los propios técnicos o sus ayudantes. Y no sé cuántas veces llamó Wanda Nara a Sampaoli. Es toda una ensalada podrida porque también está ahí metido el 'jugador, presidente y empresario' que se llama (Juan Sebastián) Verón, el que le hizo la primera lista a Sampaoli".

Maradona fiel a su estilo.