Wanderers promete un "infierno" en Valparaíso para David Pizarro: "Para nosotros es un traidor"

El próximo sábado a las 12:00 horas, el estadio de Playa Ancha será una verdadera caldera. No solo porque Santiago Wanderers y Universidad de Chile se juegan la vida por el descenso y el título respectivamente, sino que también porque David Pizarro, ex ídolo caturro, volverá a la cancha que lo vio nacer futbolísticamente.

El regreso no pinta para nada bien, especialmente por la forma en que el volante se fue del cuadro de la Quinta Región: Sin mucho ritmo en la cancha y enojado a morir con los dirigientes. "Lo que me motivó a dejar Wanderers fue una seguidilla de decisiones de la Sociedad Anónima", apuntaba en julio del 2016 Pizarro.

En la previa del encuentro ante la U el director de la Corporación de Santiago Wanderers, Pedro Cordero, parece no haber olvidado las palabras del jugador. En conversación con el diario El Mercurio de Valparaíso, el dirigente parte con un golpe: "No sé si va a querer jugar. Capaz que invente algún tipo de lesión para no estar presente, tal como lo hizo cuando volvió a Wanderers"

Como si eso fuese poco, Cordero apunta que el cuerpo técnico de Guillermo Hoyos "seguramente le van a preguntar si quiere estar en el partido, ya que hoy es como la 'niña bonita' del camarín (…) Los hinchas lo vamos a recibir de manera pésima, con lienzos en las calles y en el mismo estadio, para nosotros Pizarro es un traidor".

Una posición no muy distinta es la que asume Gonzalo Serrano, director de la sociedad anónima de Wanderers, quien sostiene que "David no será bien recibido. La forma en que se fue de Wanderers no fue la adecuada, así como tampoco la forma de mostrar sus discrepancias con la administración del club".

