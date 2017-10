El equipo del terror del fútbol chileno que asusta a todos en Halloween

Llegó para quedarse. La fiesta de Halloween ya es toda una tradición en el país y en El Gráfico Chile no podemos quedarnos afuera, por esto les traemos el once de miedo del balompié nacional.

El equipo trae a varios que no les gustaría toparse esta noche cuando les pregunten "dulce o travesura", porque hay fantasmas, demonios, otros y hasta un zombie.

Un equipo de miedo / Felipe Escobedo

El once de miedo

Arquero

Julio Hulk Rodríguez: para la meta tenemos al ex meta de Colo Colo y amigo íntimo de Claudio Bravo. El actual preparador de arqueros no dejerá pasar a nadie y si lo molestan no dudará en ponerse verde para ser el Hombre Increíble.

Defensas

Francisco Murci Rojas: como lateral por la izquierda está el ex albo y seleccionado nacional, quien no dudará en atacar a quienes intenten pasar por su banda.

Leonel Patitas con sangre Herrera: pasa la pelota, pero no el delantero. Frase típica del ex marcador central de la Roja, quien no dejará a nadie acercarse a su portería.

Cristian Pistola Flores: el ex Wanderers tiene la responsabilidad de "matar" a los delanteros rivales con su "fuego mortal".

Gonzalo El Pistolero Fierro: el todavía marcador derecho de Colo Colo tendrá la doble misión de contener y atacar con su puntería por el sector derecho.

Volantes

Miguel Ángel La Brujita Romero: el argentino en su paso por Chile demostró su talento en Coquimbo, San Felipe, Audax y Colo Colo. Conoce los conjuros precisos para atormentar a cualquiera.

Marco Antonio El Diablo Etcheverry: el mejor jugador boliviano de todos los tiempos pasó por Colo Colo sembrando el pánico. Es el encargado de manejar a todo el equipo del terror.

Fabián El Zombie Núñez: el volante de Cobresal "regresó de la muerte" para ser el compañero ideal del Diablo en la mitad de la cancha.

Delanteros

Marco Antonio Fantasma Figueroa: es el ideal para asustar con su poder de gol y su finiquito. Además, no tiene problemas en transformarse en el DT del equipo cuando sea necesario.

Cristian El Ogro Fabbiani: el ex Palestino asusta a todos con su corpulencia física y con su hambre de gol.

Claudio El Diablo Núñez: el ex seleccionado nacional hará una sociedad con Etcheverry y la única forma en que se podrán librar de ellos es con un pacto.

La banca

Cristopher Hulk Toselli: está listo para reemplazar al otro Hombre Increíble cuando sea necesario.

Gabriel El Demonio Méndez: el ex Unión Española y Cobreloa es el reemplazante ideal para el Diablo Núñez en los segundos tiempos.

Renato El Tiburón Ramos: si el escualo siente que hay sangre va a atacar con su poder de gol innato.

Daniel Chucky González: el otrora mediocampista de Colo Colo y Cobreloa estará esperando su momento para intentar quitarle el alma a sus rivales.