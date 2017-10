La formación del "equipo muerto" que no pudo ganar el pentacampeonato para Colo Colo

Colo Colo es el único equipo del fútbol chileno que ganó un tetracampeonato, y estuvo a un paso de que fuera un penta, sin embargo en 2008 perdieron sorpresivamente la final del Torneo de Apertura ante Everton.

Nueve años después del hecho el entrenador de ése equipo albo, Fernando Astengo, se desahogó con El Gráfico Chile y contó detalles inéditos de aquella jornada viñamarina, tildando al Cacique que jugó en Sausalito como un "equipo muerto".

"Es que la expresión futbolística no era digna de Colo Colo. No puedes jugar una final tan desinteresadamente, sin ganas. En el entretiempo, recuerdo, que los arengué, estaban apagados, todos callados, mudos. Nadie decía nada. Yo les decía ‘vamos Colo Colo’, ‘despierten mierda’, pero no había reacción, mentalmente estaban caídos. El estado mental influyó para que la disposición fuera nula. Si ves el compacto nos hicieron goles pavos, se notaba que estaban con la cabeza en otro lado. Así, era imposible que ganáramos esa final", fue una de las frases del León.

El ex zaguero reveló que los jugadores estaban enojados con la dirigencia, encabezada por Gabriel Ruiz Tagle, porque aún no llegaban a un acuerdo con los premios.

Pero, ¿cuáles fueron esos jugadores? Te recordamos la alineación que estuvo en aquella derrota por 3-0 ante el cuadro que dirigía Nelson Acosta.

