"Talismán": Eduardo Vargas se gana elogios con su sobresaliente presente en México

A principio de la temporada 2017/18, el futuro de Eduardo Vargas era incierto en Tigres. Sin ser considerado por el entrenador Ricardo Ferretti, mucho se habló de su posible salida del cuadro felino y su opción más cierta fue partir a préstamo al fútbol brasileño.

Sin embargo, el delantero nacional decidió quedarse en el equipo mexicano y poco a poco comenzó a ganarse un puesto de titular, transformándose en una de las figuras del equipo en el presente torneo.

El ex Universidad de Chile es el segundo goleador del equipo con cinco goles en el presente torneo y las veces que ha convertido, su equipo no ha perdido, tal como destacan las estadísticas que recoge Mediotiempo. Su buen registro también ha significado 13 puntos de los 28 que tiene Tigres en el campeonato.

A sus cinco goles se suman las cuatro asistencias que ha dado en el torneo, siendo en partidos donde su equipo también sumó unidades. Fueron dos en la goleada 5-0 al Puebla, una contra Lobos BUAP y otra en el vibrante 3-3 ante Morelia.

Por eso, el citado medio, catalogó a Vargas como el Talismán del equipo y señaló que "atrás quedaron los días donde la contratación de Edu no convencía y se rumoraba que saldría en verano tras perder la titularidad en el cierre del Clausura 2017 (…) Los números del atacante sobresalen tomando en cuenta su función en el en el once titular, pues Tuca lo ha puesto en un rol de enlace y generador ofensivo".