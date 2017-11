Cristiano Ronaldo reconoció que Real Madrid pasa por una mala racha

El astro portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, admitió que el equipo blanco no está atravesando su mejor momento, tras perder 3-1 con el Tottenham en la Liga de Campeones, pero advirtió que "cuenta el final, no el principio".

"Es una mala racha, pero queremos cambiar y estoy seguro que vamos a cambiar. Tenemos mucho tiempo también para mejorar y estoy convencido de que lo vamos a hacer", dijo Cristiano tras el partido en Wembley.

"Es malo porque perdemos y estamos acostumbrados a ganar, pero es una racha, no estamos como queríamos, pero hay que seguir. No podemos estar siempre bien. Hay que admitir que no estamos como queríamos, pero hay que estar tranquilos porque no veo las cosas tan mal", agregó.

"Las cosas son como son. Hay que ser positivos porque lo que cuenta es el final no el principio", arguyó el delantero portugués, que asegura ver "al equipo confiado. Sabemos que estamos en un mal momento, pero las cosas cambian".

Cristiano Ronaldo consideró que el resultado registrado en Wembley no se corresponde con lo visto sobre el terreno de juego y que el Real Madrid mereció más. El delantero luso, además, cree que el primer gol de los ingleses fue en fuera de juego, pero "son cosas que no controlamos y la única cosa que podemos controlar es nuestra actitud, correr, luchar y no creo que hemos faltado en eso".