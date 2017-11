Ter Stegen recuerda el duro trabajo mental que realizó para sacar Claudio Bravo y quedarse con el arco del Barcelona

A pesar de los meses, el portero Marc André Ter Stegen parece aún no superar por completo lo mal que lo pasó cuando hace algunas temporadas tuvo que luchas palmo a palmo por la titularidad con el chileno Claudio Bravo. En entrevista con al medio alemán WAZ, el arquero culé en no dudó en volver a recordar lo complicado que fueron esos meses en que al técnico Luis Enrique se le metió en la cabeza el sistema de rotación. Con una seguridad en si mismo que sorprende, Ter Stegen entregó algunos detalles de su pensamiento en esa época.

"Nunca pensé dejar el Barcelona. Yo tenía claro que quería seguir en el Barça, que lucharía hasta el final con Claudio y que le podía demostrar al técnico que podía ser indiscutible, el número 1. El club me dijo que no quería perderme, se posicionó claramente. He recibido mucho apoyo", sentenció el portero quien desde la salida de Bravo es el titular en el cuadro español.

Pero eso no fue todo puesto que Ter Stegen también recordó los errores que cometió en el arco del Barcelona en sus primeros partidos. "No somos máquinas. Es normal que los porteros cometamos errores, todos lo hacemos y querrías poder cambiarlo. Creo que fueron golpes que me permitieron avanzar en mi progresión. Las "cagadas" son parte de la vida, también del fútbol. Y con el tiempo te hacen más fuertes", apuntó el joven alemán.

Para finalizar, el jugador del Barcelona se refirió a la titularidad que está teniendo en el arco de la selección de Alemania debido a la lesión de Manuel Neuer. "Todos queremos ser titulares con nuestra selección. Neuer merece ser el número 1 de Alemania, tiene una gran reputación y ha trabajado duro para conseguirlo. Se merece todo mi respeto, además creo que si piensas en lo que puede pasar en el futuro (Copa Confederaciones o Mundial), te desvías de tu trabajo día a día y al final es peor. En el fútbol nunca puedes anticipar nada", cerró el arquero.