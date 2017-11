El Mago Valdivia contra Herrera: "No me parece coherente, él también dudó de los árbitros"

"Son manotazos de ahogado. Provocaciones de seres inferiores", fueron las declaraciones de Johnny Herrera que hicieron arder Troya en el estadio Monumental y que tuvieron inmediata respuesta en Jorge Valdivia, referente que tendrá que liderar el equipo ante las bajas de Esteban Paredes, Matías Zaldivia y Benjamín Berríos.

El Mago acusó al arquero de la Universidad de Chile de contradictorio por sus dichos y le mandó un mensaje de vuelta: "No las comparto porque aquí ninguno de nosotros nos estamos ahogando. Estamos reclamando y del otro lado también lo hacen y en ningún momento ha salido algún jugador o dirigente en decir que del otro lado reclaman mucho. Johnny fue uno de los que al principio del campeonato dudó de la capacidad de los árbitros y que ahora dé este tipo de declaraciones me parece poco coherente, porque se contradice un poco a lo que en un principio declaró", señaló en conferencia de prensa.

La derrota contra Deportes Temuco caló hondo en el plantel albo, especialmente por las expulsiones que le costarán dos fechas de suspensión a Paredes, situación que Valdivia lamentó de cara a la recta final del Torneo de Transición: "Era algo bien probable que a Esteban se le castigara. Es lamentable porque es nuestro hombre de referencia en ofensiva y es una baja importante, pero asumiendo la ausencia, tenemos que buscar las variantes para el domingo", dijo en la previa del decisivo partido ante Unión Española.

El arbitraje de César Deischler y la influencia de Patricio Polic también fueron tema para Valdivia que acusó de diferencias de criterio a los jueces y se refirió a una posible persecución contra el Cacique: "Siempre separo las cosas cuando hay cosas puntuales, ya sea por citaciones por cánticos de la barra o por diversas situaciones que han pasado. A otros clubes no los han citado y uno piensa que hay ciertas diferencias. Fui citado y otros jugadores o clubes no lo han sido y por eso uno piensa que existe una persecución o malas intenciones. Después está lo del criterio de los árbitros con jugadas puntuales, tenemos que dedicarnos a jugar solamente y si hay persecución hay gente en el club que podrá reunir los casos puntuales. Hay decisiones de los árbitros son malas y otras muy buenas", señaló.

Ruben Selman todavía en su memoria y la lucha por el título

Jorge Valdivia tendrá que ser el Cacique albo en las últimas cuatro fechas del Transición. Por eso, no se guardó nada en la conferencia de prensa previa al duelo con Unión Española, con la profundización de sus dichos sobre los árbitros y la forma en que encararán los próximos duelos como su principal preocupación:

¿Son complicados los árbitros?

"Hay árbitros con los cuales uno puede conversar tranquilamente y otros con los que no se puede, pero cuando hay soberbia por parte de ellos, que muchos la tienen, es lo que a uno más le molesta. Porque esta en juego el título, son partidos que de por sí son calientes y con un tipo soberbio te saca muchas veces, pero hay que entrar a la cancha y seguir trabajando".

¿Patricio Polic es un árbitro soberbio?

"A él lo conozco super poco y en lo personal no he tenido problemas con él. Yo puedo hablar de lo que me ha tocado ahora, árbitros soberbios hay como (Rubén) Selman. Con (Patricio) Polic no he tenido problemas".

Las bajas de Fernando Meza y Matías Zaldivia

"Es complicado porque sin dos jugadores que le dieron seguridad a nuestra parte defensiva, y es difícil cuando pierden a un jugador importante como es Esteban, más si pierdes a dos en defensas y por lo que formaron en la comunicación y los jugadores que están en el plantel saben que entrenan para jugar y a los que les toca saben lo que es Colo Colo".

El ambiente en el camarín:

"Lo que siento y veo es que estamos trabajando con la misma tranquilidad, con el mismo desafío de llevar a Colo Colo al título, sabemos que el campeonato está peleado con muchos equipos que están en la lucha por el título, pero nosotros estamos pendientes del partido con Unión que será un partido difícil y estamos tranquilos, con la alegría, humildad que hemos trabajado desde la pretemporada".

Las variantes para reemplazar a Paredes:

"Suplir es complicado porque Esteban tiene unas características que Octavio (Rivero) e Iván (Morales) no las tienen, pero tienen otras que como equipo debemos aprovechar. Esteban es una referencia dentro del área y en un segundo te pueden hacer un gol y nosotros debemos adaptarnos rápido a su juego, pero hoy por hoy reemplazar con un nombre las características de Esteban es muy complicado y los que tienen que jugar, lo deben hacer".

La lucha por el título:

"El fútbol no necesariamente es de individualidades técnicas, ni nombres, sino que es trabajo y sacrificio. Es bueno que equipos como Unión, Everton, el mismo Antofagasta más los equipos grandes como Colo Colo y la U estén pasando por esto y siento que nivelan el campeonato hacia arriba, ya que ellos trabajan pensando en el título y no descender y ahora ya no se gana con los colores de la camiseta o individualidades".

El parate de dos semanas:

"Afecta mucho porque te corta lo que todos los equipos vienen haciendo, se está definiendo un campeonato con cinco equipos del sueño que todos tenemos y que se corte por dos semana, es difícil y no lo comparto. En Brasil por fecha FIFA el campeonato sigue y acá es un error de programación de la ANFP, porque no se resolvió de la buena manera, no tuvieron plan B y se alarga dos semanas más un campeonato que está al rojo, siento que complica mucho".