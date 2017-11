Faltó Maravilla: Arsenal no pasó de un pobre empate ante Estrella Roja que los clasificó de ronda

La temporada 2017/18 de Arsenal ha sido de rotaciones. Arsene Wenger tomó la decisión de utilizar distintos jugadores para los torneos que han enfrentado y por lo mismo Alexis Sánchez sólo ha jugado 90 minutos en la presente edición de la Europa League. Por eso, para la cuarta fecha, donde los Gunners recibieron en el Emirates a Estrella Roja, a nadie le extrañó que Maravilla ni siquiera apareciera en la banca de suplentes.

Sin el chileno entre sus titulares, los de Londres salieron a buscar un triunfo que les permitiera seguir con su campaña perfecta en el torneo continental de clubes, pero no lo consiguieron y no pasaron de un pobre empate sin goles ante los serbios. Pese a que se crearon ocasiones que no supieron concretar, el equipo de Wenger también sufrió y su joven arquero Matthew Macey fue el encargado de mantener su arco en cero.

La igualdad de Arsenal con Estrella Roja dejó pocas emociones en un partido donde pareció faltar la presencia de Maravilla para desnivelar un deslucido encuentro, pero que de todas clasificó a los Gunners a la siguiente ronda de la Europa League. El resultado le permite a los ingleses sumar diez unidades, con tres victorias y una igualdad, y siguen como punteros del Grupo H, a cinco de diferencia de su más cercano escolta, que, precisamente, son los serbios. Luego, con cuatro puntos, aparece el BATE Borisov.