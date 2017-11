Bayern Munich quiere ganar la pulseada por Alexis y buscará su fichaje en enero

Alexis Sánchez fue la gran vedette del pasado mercado de fichajes del fútbol europeo. Luego de su gran temporada 2016/17 con Arsenal, donde marcó 24 goles en la Premier, los clubes interesados en comprarlo no se demoraron en aparecer y fue Manchester City el que estuvo más cerca de ficharlo, peleando, incluso, hasta el último día para conseguir su traspaso, el que no se concretó por la negativa de Arsenal a venderlo tras no encontrar a tiempo un reemplazante.

Pese a su deseo por salir del club para llegar a los Citizens, Maravilla tuvo que conformarse con quedarse en los Gunners y esperar a un nuevo periodo de traspasos para moverse. Para peor, con su contrato terminando en junio de 2018, los interesados en ficharlo, especialmente el Manchester City, podrían aguardar hasta el inicio de la próxima temporada, la 2018/19, para tenerlo como jugador libre y así sólo tener que pagar un contrato.

Pero contemplando este panorama, Bayern Munich quiere ganar la pulseada antes de tiempo y buscará ficharlo en enero, según informó el corresponsal en Alemania de ESPN. Aunque tendrá que pagar un monto por su traspaso, los bávaros harían el sacrificio por tener a Alexis Sánchez y así utilizarlo para la recta final de la Champions League, donde ya están clasificados para los octavos de final.

En caso que se concrete el fichaje, Maravilla podría revitalizar su carrera a nivel de torneos continentales, ya que esta temporada sólo ha jugado 90 minutos por la Europa League, y también lucharía por un título local que en Arsenal parece tener pocas opciones de conseguir, además de ser compañero de Arturo Vidal.