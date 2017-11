Bayern Munich le sigue prestando ropa a Arturo Vidal por supuesta pelea en una discoteque

Arturo Vidal ha estado en la polémica desde que Chile no logró la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Apenas la Roja perdió con Brasil, el pasado 10 de octubre, la esposa de Claudio Bravo, Carla Pardo, tiro una publicación en Instagram asegurando que en la selección había jugadores que no estaban comprometidos y que, incluso, había algunos que no entrenaban por "la borrachera que llevaban".

Aunque no apuntó a nadie directamente, los dardos le cayeron al mediocampista de Bayern Munich por los actos de indisciplina en los que se ha visto involucrado. Ahora, a casi un mes de la eliminación de Chile, Vidal nuevamente está involucrado en acusaciones de problemas extrafutbolísticos. Esta vez el problema fue denunciado la semana pasada desde Alemania por el diario Bild, quienes aseguran que el Rey se vio envuelto en una trifulca en una discoteque donde se lanzaron vasos y hasta una botella.

Sin embargo, en Bayern Munich no se preocupan por este supuesto altercado y a la defensa que tuvo de parte de su entrenador Jupp Heynckes, ahora se suma la del director deportivo del club, Hasan Salihamidzic, quien aseguró al mismo medio que denunció la situación que "en principio, lo que suceda fuera del campo de juego no nos interesa. Arturo sigue siendo un jugador importante para nosotros".

"Jupp Heynckes lo conoce de hace tiempo, de Bayer Leverkusen, y sabe como manejarlo. Es uno de nuestros jugadores claves y es muy importante. Eso le diré cuando hable con él, que es una de mis obligaciones", agregó el dirigente.

A estas acusaciones de problemas extrafutbolísticos, también se suma el nivel que tuvo el chileno en el último partido de los bávaros, la victoria por 3 a 2 ante Napoli donde fue reemplazado en el segundo tiempo por no rendir según lo esperado. "Entiendo su reacción (por el cambio), yo también fue jugador de élite y a nadie le gusta ser sustituido. Arturo es un gran jugador pero yo a él le exijo mucho más de lo que él ha demostrado en el campo", dijo el DT para explicar la modificación.