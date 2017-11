Los invitó a googlear: La soberbia respuesta de Cristiano Ronaldo para explicar su sequía goleadora

Pese a que Cristiano Ronaldo fue elegido por la FIFA como el Mejor Jugador de la temporada con el premio "The Best", el portugués no atraviesa un buen momento en el Real Madrid.

El atacante no ha repetido la cuota goleadora de temporadas anteriores y ante Tottenham por la Champions League, el luso volvió a los goles al marcar el descuento en la dura derrota 3-1 en Wembley.

Consultado por la sequía en las redes, el actual Balón de Oro sacó a relucir la soberbia que tantas veces le han criticado y no encontró mejor respuesta que decir que "no pasa nada, estoy súper tranquilo. Hacer una buena exhibición ya no cuenta para ustedes, sólo los goles. Si pones en Google 'Cristiano goles', aparece todo, así que no me preocupa para nada".

Pese a la particular declaración, el merengue reconoció el mal momento que atraviesan. "La clave es ganar, el fútbol es ganar. Cuando no ganas la gente habla, pero no deben olvidar lo que hemos hecho. Ganamos dos copas importantes… el Madrid ganó las dos últimas Champions, hay que estar tranquilos. Bajamos un poquito pero estoy muy tranquilo", aclaró.

Consultado por si el actual plantel merengue no está a la altura de la plantilla de la temporada anterior, Cristiano Ronaldo mandó un reclamo: "Todos los jugadores que se fueron nos hacían más fuertes. No es excusa, pero jugadores como Pepe, James y Morata nos hacían más fuertes. Los chicos son el futuro, pero son jóvenes y se nota la experiencia".