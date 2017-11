Guede no quiso defenderse: "Me morderé la lengua, a nosotros no nos cree nadie"

La polémica en el partido de Deportes Temuco ante Colo Colo sigue molestando en el Estadio Monumental. Es que en el sur del país los albos no sólo perdieron la punta tras caer por 1 a 0 con el gol de penal convertido por Cris Martínez, sino que también sufrieron las expulsiones de Esteban Paredes, Benjamín Berríos y Matías Zaldivia, quienes no podrán estar en el crucial partido ante Unión Española, a disputarse este domingo a las 18:00 horas.

Por eso, los ánimos no son los mejores y así lo dejó en claro Pablo Guede, quien cada vez que fue consultado por los problemas en Temuco, evitó decir algo y deslizó una pequeña molestia. "Como la palabra de uno no vale, mejor no dirigirse a nadie. No voy a hablar del tema porque lo que yo diga carece de importancia. Como no te creen nunca ¿para qué voy a hablar? Lo que digamos no interesa, no hay necesidad de seguir hablando del tema. A nosotros no nos cree nadie, lo que diga yo, Esteban (Paredes) o (Benjamín) Berríos carece de importancia porque no nos creen", señaló.

Además, sobre su encontrón con Patricio Polic, a quien encaró a la salida del camarín de los árbitros y las críticas que generaron las imágenes, manifestó que "no sé si mordí el anzuelo, pero sí tenía ganas de decirle al árbitro lo que había pasado y se lo dije. Yo no estaba tan sacado cuando hablo con Deischler, me saqué cuando me empiezan a agarrar y Polic desde adentro del camarín me sigue cargando. Me agarraron de todos lados. Estoy arrepentido por la actitud que quedó de mí por las imágenes, no por lo que dije o hice. Me morderé la lengua y dejaré que hablen".

En lo futbolístico, sobre el partido que jugarán ante Unión Española por recuperar la punta, dijo: "estamos bien, tratando de recomponer el equipo para el partido difícil que tenemos el domingo. Será un partido muy duro, muy disputado, los dos equipos saben lo que se están jugando. Tenemos que estar preparados para todo lo que nos puede complicar Unión Española en lo defensivo y lo ofensivo".

Finalmente, sobre la baja de Esteban Paredes, Guede concluyó que "es nuestro goleador, es decisivo y los otros tres delanteros que tenemos son más de correr e ir para adelante. Espero que no se resienta el equipo sin las bajas, es un lindo desafío para los jugadores que van a reemplazarlos. Venimos acostumbrados a que en momentos puntuales nos falten jugadores importantes y creo, por como entrenamos, que no tiene que influir que me falten tres titulares".