La carrera cargada de polémicas de Ricardo La Volpe: "Siempre fue falto de respeto"

A 13 días de que Juan Antonio Pizzi dejara la banca de la selección chilena tras quedar eliminado del Mundial Rusia 2018, la dirigencia de la ANFP trabaja sobre la hora para encontrar a su reemplazante. Si bien Manuel Pellegrini es el nombre que suena más fuerte al interior de Quilín, el argentino Ricardo La Volpe se metió por los palos en los últimos días y se candidateó para tomar el puesto de Macanudo.

"Siempre te hablan cuando están buscando técnico y creo que tengo un buen currículum. Lo hice bien con México en un Mundial, en una Confederaciones y mi currículum ahí está", afirmó el ex técnico de México hace algunas jornadas.

Arancibia pasó de la U al Atlas de México / Reproducción

Pero el supuesto interés de la ANFP en La Volpe no cayó para nada bien en uno de sus ex dirigidos: Eduardo "Pollito" Arancibia. En el 2000, el ex atacante dejó Universidad de Chile para así fichar por el Atlas de México, donde se encontró con un técnico con el que no tuvo una buena relación.

"Siempre fue falto de respeto con todo el plantel. Es una persona totalmente cerrada, no podías hablar con él porque siempre tenía la razón. Vuelvo a repetir, él como técnico es un genio, sabe mucho de fútbol, de táctica, pero en el manejo de grupo es muy malo", afirma el ex futbolista.

En conversación con El Gráfico Chile, Arancibia también relevó un problema físico y ético bastante importante que tuvo con el técnico. "Recién llegado a México me lesioné y me diagnosticaron un esguince grado 3 en el tobillo. En la segunda fecha era el clásico ante Chivas, él se me acerca y me dice 'bueno pagaron cierta cantidad de plata por ti, así que tiene que infiltrarte y jugar'. Fue una decepción", recuerda el "Pollito", quien en ese entonces tenía 24 años.

Después de esa situación, vinieron siete partidos seguidos donde el ex delantero vio acción. Pero de un momento a otro, La Volpe lo borro: "Yo venía de la U de salir campeón, era el niño mimado dentro del club. Éste técnico me hizo perder el sueño que tenía, de hacer las cosas bien allá y poder quedarme un buen tiempo en México. Lamentablemente no pude soportar la relación y se me escapó de las manos".

La Volpe, un hombre lleno de polémicas

Al escuchar las palabras de Arancibia uno podría pensar que su mala relación con el técnico argentino fue una excepción, pero la historia dice otra cosa. El candidato a la Roja ha tenido una vida llena de polémicas y acusaciones de malos tratos, incluida una denuncia por acoso sexual.

En la época donde La Volpe estaba al mando de la selección de México, uno de los jugadores más perjudicados bajo su mandato fue Cuauhtémoc Blanco, quien incluso quedó fuera la nómina para el Mundial de Alemania 2006. ¿El motivo? El técnico no le perdonó a Blanco que lo criticara públicamente por la mala forma que trataba a los juveniles cuando ambos trabajaban en el América. Además, siempre fue conocida su enemistad con el ídolo mexicano, Hugo Sánchez.

En 2014, en tanto, y mientras La Volpe dirigía Chivas, el DT fue acusado por la podóloga del club, Belén Coronado, de haberla acosado sexualmente. "El señor La Volpe entró a mi consultorio, pero cuál fue mi sorpresa, el señor entró solamente con una toalla enredada a la altura de la cintura…Quise portarme de una manera profesional y no le dije nada. Le dije que se sentara… Pude ver que no traía ropa interior, al sentarse se le abrió un poco la toalla, ya que abrió las piernas y alcancé a ver su pene", fue parte del relato de la mujer a la policía.

Pero eso no es lo único. En febrero de este año, el técnico en ese entonces del América fue blanco de todas las críticas por entrar a la cancha, ponerle una patada a un jugador rival y cortar una clara opción de Chivas en el clásico de México. Polémicas para regalar.