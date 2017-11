Mario Salas y su presente en la UC: "Me juego todo partido a partido"

Sin chances matemáticas para dar pelea por el título del campeonato de Transición y con reducidas posibilidades de conseguir un boleto para la próxima Copa Sudamericana, en Universidad Católica parece haber poco en juego de cara a los últimos cuatro encuentros oficiales que le restan en el 2017. Sin embargo su director técnico, Mario Salas, advirtió que tanto él como el resto del plantel de honor de la UC tienen mucho por qué jugar en las últimas fechas del torneo.

Considerando su presente en el club de Las Condes y lo importante del duelo del sábado ante San Luis en casa, el Comandante estableció que "sin duda que me juego todo partido a partido. Esto ha sido así desde que llegué a Católica. Incluso hasta posterior a los mejores momentos que tuvimos, nunca sentí que tengo márgenes porque el fútbol no te los da. Por mucho que hayamos salido bicampeones o tener un gran año como el 2016, no siento que tenga las espaldas para hacer cosas".

El viñamarino, quien tiene contrato vigente con la UC hasta fines de 2018, será sometido a una evaluación en diciembre próximo, la que podría acabar con su ciclo en la precordillera. Ante ello, el propio Salas asumió que "el fútbol es presente, al igual que muchas cosas. Lo que importa es el hoy y lo entiendo, sé que pasa por eso. Lo mismo que me juego los últimos cuatro partidos, lo mismo que me juego ante San Luis, es lo que me he jugado en todos los duelos al mando de la UC".

Más allá de la situación particular del entrenador y su cuerpo técnico, Católica tiene la obligación de ganar en sus últimos partidos del Transición, para así poder optar a clasificar a la Sudamericana 2018. "Mientras tengamos posibilidades tenemos que luchar por eso, pero creo que lo más importante ahora es enfocarse en el partido con San Luis, nosotros tenemos la necesidad de ganar, la necesidad de luchar por el objetivo que nos propusimos y la necesidad de respetar nuestra esencia como deportistas", dijo Salas.

Eso sí, el propio estratega estudiantil asumió que para poder sumar los puntos necesarios para conseguir un boleto internacional, Católica debe mejorar desde el punto de vista futbolístico. "Debemos seguir mejorando. Hay partidos que no hemos sido regulares, pero hay destellos de buen fútbol que debemos mantener. Con lo que hemos hecho no nos basta, hay que perfeccionar cosas para poder llegar a al Sudamericana. Tenemos los pies bien puestos el suelo y con lo realizado, no nos alcanza", sostuvo.