Paulo Díaz sufrió con los escupos e insultos en el fútbol argentino

Paulo Díaz vivió una desagradable situación el pasado fin de semana en el fútbol argentino. En el partido de San Lorenzo ante Temperley por la Superliga Argentina, disputado el domingo, el chileno sufrió con los hinchas locales, quienes lo insultaron, escupieron, y le recordaron el hecho de haber quedado fuera del Mundial de Rusia 2018.

"Es parte del fútbol (los insultos), lo que más me molestó fue que me escupieron. Las puteadas están en todos lados, en todas las canchas. En el día a día no pasa nada, tengo una relación normal y no hay rivalidad", señaló el defensor en conversación con Fox Sports.

Además, reconoció su deseo de volver a ser central, su puesto natural, y no jugar de lateral como lo está haciendo: "es lo que siempre he pedido y no se me ha dado, pero siempre he dicho que estoy a disponibilidad del técnico".

Paulo Díaz está viviendo un gran semestre en San Lorenzo y se ha afianzado como titular en el equipo de Claudio Biaggio, quien lo ha utilizado tanto de lateral, central y mediocampista, una faceta multifuncional que le ha permitido ser uno de los principales valores del cuadro argentino en la presente edición de la Superliga de Argentina.