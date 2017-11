Playa Ancha, el "segundo Monumental" para la U en el torneo nacional

Rodrigo Realpe y Diego Espinoza

El 7 de abril de 2007 fue la última vez que Universidad de Chile logró derrotar a Santiago Wanderers en el estadio Playa Ancha. Con goles de Joel Soto y Patricio Galaz, la U derrotó 2-0 a los caturros y decretaron el único triunfo de los azules como visitantes de los últimos 10 años.

"A Wanderers siempre le ha costado hacerse fuerte de local, pero no le pasa con los equipos grandes, como el caso de la U. Hay que esperar que esta vez no sea la excepción que se rompa la buena racha", indicó Soto, uno de los héroes azules de esa jornada y también ídolo de Wanderers, a El Gráfico Chile.

"Recuerdo que en ese partido (Miguel) Pinto sacó largo, la gana Kike Acuña que tira una pared y luego me habilita el Pato Galaz que me dejó solo en el arco", añadió el ex delantero sobre su recuerdo del gol ese día.

Después de la última victoria azul, ambos elencos han disputado seis partidos en el estadio playanchino, con un registro de tres victorias y tres empates. Esto debido a que los años 2008 y 2009 los de Valparaíso disputaron la Primera B de nuestro fútbol, y durante los años 2013 y 2014 se realizó una remodelación al recinto, que le significó ser rebautizado con el nombre de Elías Figueroa Brander, ídolo del club. En esas dos temporadas, los duelos entre ambos se disputaron en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

La única alegría de la década

Los azules celebran el 4-1 a Wanderers, hace cinco años pero por Copa Chile / Agencia UNO

Dentro de esa racha negativa que arrastra el equipo universitario en los últimos años, el único registro positivo que tiene es del duelo del 13 de octubre de 2012, con el técnico Jorge Sampaoli en la banca, y donde los azules vencieron 4-1 a los caturros por el grupo 6 de la Copa Chile, con goles de Francisco Castro (36'), Guillermo Marino (52'), Sebastián Ubilla (53') y Gustavo Lorenzetti (65').

Wanderers recibirá este sábado 4 de octubre (12:00 horas) a la U en Valparaíso, con la misión específica de sumar puntos para no descender a la Primera B, mientras que el cuadro de Guillermo Hoyos deberá ganar para seguir en la pelea por el título del Transición 2017.