Sifup no descarta paro "si no se cumplen los acuerdos" hechos para tener torneo largo

La postura de algunos clubes de volver a los torneos cortos con playoffs en Primera División, en vez del acordado torneo largo de dos ruedas, no agradó nada al Sindicato de Futbolistas Profesional (Sifup). El secretario del organismo, Luis Marín, catalogó de "poco seria" la medida que tendrían los equipos que demandan cambiar lo pactado y defiende el campeonato anual en nuestro fútbol.

"Nos parece poco serio que se cuestione hoy lo que ya estaba acordado en marzo, no corresponde. Tenemos una postura clarísima: Queremos un campeonato largo. Este pone orden y además implica contratos a plazos más largos, que te darían estabilidad laboral y que te ayudarán a que los jugadores no sean temporeros del fútbol como pasa ahora, pues cada seis mes deben partir de un lugar a otro, con lo que eso conlleva para las familias", aseguró Marín a El Mercurio.

Luis Marín no descartó paro del Sifup para buscar torneos largos / Photosport

Por otra parte, y consultado por un posible paro en la actividad en caso que no se respeten los convenios a los que se llegó en el Consejo de Presidentes de marzo pasado, el arquero señaló que estarán atentos para tomar cualquier tipo de medida.

"Hay un acuerdo entre la ANFP y el Sifup y se aprobó el nuevo sistema de campeonato. Si no se cumplen los acuerdos, de todas maneras (que podríamos paralizar). Estamos en alerta y nuestra postura es clara", apuntó el ex guardameta de Deportes Temuco.

"Nosotros nos ponemos en alerta en relación a lo que creemos debe operar. Tenemos súper clara nuestra postura y de ahí no nos vamos a mover. Todos esos acuerdos y decisiones deben firmarse y ratificarse ahora. No es lógico que se cambie a última hora, cuando todo estaba acordado. No se puede firmar y borrar con el codo lo que se acordó", cerró.