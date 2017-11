Araya saca pecho para ser titular en Colo Colo: "Tengo las condiciones, sé la presión de estos partidos"

En Colo Colo aseguraron estar tranquilos y mentalizados para el crucial partido de este domingo ante Unión Española en el estadio Monumental, pese a las numerosas e importantes bajas con las que recibirán al vigente puntero del campeonato de Transición.

El joven volante Jorge Araya, quien asoma como titular ante los hispanos, reconoció que se sentirán las ausencias de Fernando Meza, Matías Zaldivia y Esteban Paredes, sin embargo mostró confianza en la calidad del plantel para poder suplir aquellas bajas.

"El profe no ha dado el equipo y si me llega a tocar jugar tengo que aprovecharlo al máximo, si ganamos quedamos en la cima con Unión. Obviamente que las ausencias de Esteban (Paredes) Matías (Zaldivia) y (Fernando) Meza se sienten, pero tenemos un plantel bien preparado para hacer las cosas bien", dijo Araya.

Sobre la clara chance de ser titular ante los de colonia y la importancia de aquel desafío, el canterano albo manifestó que "me siento bien preparado, tengo las condiciones, sé la presión que se tiene en estos partidos pero lo tomo con calma".

Al ser consultado por las claves del choque ante los hispanos, Araya indicó que "el partido en la mitad de cancha es donde se juega más y ellos tienen buenos jugadores en el mediocampo y si contrarrestamos eso podemos ganar el partido".

Finalmente, no tuvo problemas en reconocer que sería un fracaso no ser campeón. "Obvio que enredando puntos se nos complica el campeonato pero las cuatro finales que nos quedan serán complicadas y sería un fracaso porque estamos en Colo Colo porque siempre tenemos que salir campeón y sobre el profe no me meto", estableció.