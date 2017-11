Sin pan ni pedazo: Del Potro cae en París y se queda sin Masters de Londres

Juan Martín Del Potro no pudo superar a John Isner en París y cortó una racha de alcanzar mínimo las semifinales de los últimos tres torneos en los que participó. Esta derrota no afecta el regreso del argentino al Top 10, pero lo aleja definitivamente del Masters de Londres.

El partido de la mañana de este viernes se resolvió en tres sets a fvaor de Isner, por parciales de 6-4, 6-7 (5/7) y 6-4. Esta victoria permite que el norteamericano siga en la pelea por meterse en Top 8, que disputará el último Masters 1000 de la temporada.

"Estoy triste, evidentemente. Estuve muy cerca de clasificarme, pero al mismo tiempo es verdad que hace apenas unas semanas no me esperaba para nada estar en esta posición", comentó el tandilense y añadió: "estoy agotado. He dado el máximo. En el tercer set no tenía ya mucho en las piernas, ya no me quedaba energía sobre la pista".

John Isner, en tanto, seguirá su camino al título enfrentando el próximo sábado en la semifinal a Filip Krajinovic, quien aprovechó el retiro de Rafael Nadal para avanzar de ronda.