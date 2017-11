Patrick Evra fue separado del plantel del Marsella por su patada a lo Cantona

Olympique de Marsella anunció este viernes que separó provisionalmente del equipo al lateral Patrick Evra por la patada que le propinó a un hincha de su equipo en el choque de la Europe League ante el Vitória de Guimaraes.

"Jacques-Henri Eyraud, presidente del Olympique de Marsella, se reunió con Evra hoy y le ha notificado que está apartado del equipo con efectos inmediatos y le ha convocado a una nueva reunión obligatoria para aplicarle una eventual sanción disciplinaria", señaló el Marsella en un comunicado.

El club también condenó "el comportamiento inaceptable de un puñado de provocadores que profirieron injurias (contra Evra) especialmente graves".

Esos comentarios desquiciaron a Evra, quien se dirigió a donde estaba situado un aficionado que supuestamente le insultó y le dio una patada en la cabeza. El hincha estaba tras una valla de publicidad en uno de los fondos del estadio Afonso Henriques, en Guimaraes, y las polémicas imágenes han dado la vuelta al mundo.

Evra de 36 años recibió la comprensión del sindicato nacional de futbolistas profesionales franceses, que pidió que no se le vea como único culpable al jugador. "Condenar a Evra y no condenar a algunos energúmenos, supuestos aficionados, supone darles todos los derechos y la razón", indicó la el sindicato UNFP en un comunicado.

Mientras que el entrenador Rudi Garcia no compartió la actitud del jugador francés. "Cuando se es un jugador experimentado como 'Pat' Evra, uno no se puede permitir responder a los insultos. Una reacción así no es admisible".