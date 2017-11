El Pistola Flores se la canta clara a Pizarro: "Uno no puede decir que ama un club y besar la camiseta de otro"

Cristián Flores, más conocido como el Pistola, es como su apodo: dispara y siempre va de frente. Por eso, cuando opina sobre temas complejos, no titubea. Todo lo contrario. Lanza su parecer sin darse mayores vueltas. Y así lo hace al enfrentar el bullado retorno de David Pizarro a Valparaíso.

Flores, quien se ganó el cariño de la hinchada de Santiago Wanderers por su aguerrida personalidad y buen desempeño entre 1992 y 1997 con la camiseta del Decano, cree que la rabia que sienten los fanáticos con el Fantasista es entendible, pues a su juicio el ahora mediocampista de Universidad de Chile erró y feo.

"Muchos tienen rabia por todas las expectativas que habían. David tendría que haberse echado a Wanderers al hombro y eso no pasó, tendría que haberse quedado hasta el final, tendría que haber muerto con las botas puestas. El equipo y la gente lo necesitaba. Por su calidad se esperaba que hiciera mucho más cuando volvió a Wanderers", cree el Pistola, quien más allá de los motivos netamente futbolísticos pone otros elementos sobre la mesa.

David Pizarro ahora goza con la camiseta azul / imagen: Photosport

"David es un jugadorazo, ganó cosas con sus propias armas, pero está mal eso de andar besando la camiseta de otro equipo después de irse del club que supuestamente era el de sus amores. Quizá la pasión del momento le pasó la cuenta, pero uno no puede decir que ama un club y besar la camiseta de otro", lanza, argumentando que "a varios nos ha tocado irnos a un club rival. Yo en el 98 me tuve que ir a Everton, porque el fútbol era mi trabajo y en Wanderers no me quisieron. Me juzgaron por irme a Everton, pero como wanderino nunca me anduve besando la camiseta de otro equipo".

El ex Masterchef cuenta que "es muy difícil enfrentar al club que te vio nacer, pero por eso hay que respetar a la gente. Los dirigentes pasan y la gente queda, yo a Pizarro le critico eso de irse porque tuvo líos con algunos dirigentes y después andar besándose la camiseta de otro equipo. Acá en Wanderers tendría que haber sido la figura y no lo fue".

Más allá de todo lo anterior, el Pistola tiene otra bala pasada con el Fantasista. "Con David Pizarro yo tengo una molestia a nivel personal, porque cuando mi hijo se iba a ir a Austria, fue David Pizarro el que le dijo a los dirigentes de la sociedad anónima de Wanderers que Kevin no tenía que irse para allá. Él frenó lo de Kevin a Europa diciéndole a los dirigentes que el First Viena no era un buen equipo", explica.

"No lo pudo lograr"

Con mucha más mesura al hablar, Jorge Luis Siviero, entrenador que hiciera debutar profesionalmente a David Pizarro con la camiseta de Santiago Wanderers en 1996, llama a "bajar el tono", con el que se ha abordado la vuelta de David Pizarro al estadio Elías Figueroa Brander, jugando por la U ante el Decano, por la duodécima fecha del campeonato de Transición 2017.

"Hay que poner mesura. David le dio mucho conocimiento a Wanderers en el mundo, aquí hay muchas declaraciones que no ayudan en nada, pero la gente es mucho más inteligente. Sí, podrá haber una pifia, está claro, no fue la mejor forma de irse del club, pero todo esto uno lo habla desde afuera, dentro de la cancha no va a pasar nada", opina el DT que logró el ascenso a Primera División con el Decano en 1995.

El hoy comentarista deportivo cuenta que "cuando David regresó de Italia vino con todas las ganas de hacer muchas cosas que tenía pendientes. No sólo retirarse como futbolista profesional, sino que ser reconocido como un ídolo de Wanderers y eso no lo pudo lograr. Tendrá una situación de manejar, es complicado venir a un lado en el que uno esperaba recibir una ciertas cosas y termina recibiendo otras muy diferentes".