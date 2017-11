Boca fue hasta el Monumental para ganarle el Superclásico a River Plate

Boca conquistó el superclásico del fútbol argentino al derrotar a River Plate por 2-1 en un emotivo encuentro jugado este domingo por la octava fecha en el Monumental, extendiendo su invicto y una amplísima ventaja al frente de la Superliga de primera división del fútbol argentino.

El colombiano Edwin Cardona (41), con un fantástico tiro libre, puso en ventaja al equipo Xeneize, pero en el segundo tiempo Leonardo Ponzio (69) igualó para River. La reacción, sin embargo, fue inmediata para los visitantes y el uruguayo Nahitán Nandez, a los 72, convirtió el 2-1 definitivo.

Ambos equipos terminaron el partido con diez jugadores por las expulsiones de Ignacio Fernández (38) en River y de Cardona (61) en Boca.

Para el conjunto auriazul significó su octavo triunfo en la misma cantidad de encuentros, alcanzando los 24 puntos y extendiendo así su mejor arranque de campeonato en el profesionalismo argentino (desde 1931). Con esta racha, Boca ahora le lleva nueve puntos de ventaja a Talleres y San Lorenzo, sus seguidores más cercanos, pero sobre todo, le sacó 12 unidades de distancia a River, su archienemigo eterno.

"Teníamos que darles una alegría a los hinchas. Lo ganamos porque salimos a jugar y pudimos imponer nuestro juego en un partido parejo. Sólo no me gustaron esos 20 minutos en los que tuvimos un hombre más y no lo supimos aprovechar. Hemos sacado una gran ventaja, pero no va ni el 35% del torneo", consideró Guillermo Barros Schelotto, el DT de Boca.