Guede da vuelta la página: "Nunca dudé de la calidad de mis jugadores"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, vivió una de sus jornadas más felices desde que llegó a la banca del Cacique. Su escuadra venció 5-2 a Unión Española en una de sus "finales" de cara al título del Torneo de Transición, y por eso el DT no dudó en celebrar el "valor" presentado por sus jugadores, pero pidió no confiarse de cara a los próximos encuentros del Popular.

"Es un triunfo importante, creo que ganamos en todo los aspectos del juego. Trabajamos en la semana para que saliera todo hoy (domingo) y es un partido completo, en defensa y en ataque, con transiciones rápidas. Unión es un equipo difícil de hacerle goles y le hicimos cinco, se vio el valor de todos los futbolistas", apuntó Guede.

"Nunca dudé de la calidad estos jugadores, más aún pensando en cómo juegan y cómo se entrenan. Ganamos 5-2 y ahora esperaremos tres semanas el partido contra Everton, que será dificilísimo, y no lo descarto como candidato, es fuerte, juega bien y será otra final como esta. En realidad, a todos los equipos le quedan tres finales", añadió.

Publimetro Chile Octavio Rivero reencanta a los hinchas: "No hay nada más lindo que responder en cancha" El uruguayo salió del congelador hace una fechas y volvió con fútbol y goles.

Por otra parte, el adiestrador argentino se refirió, en su estilo, a las polémicas vividas en la pasada fecha con los arbitrajes frente a Deportes Temuco, y por eso se enfocó en la palabra "tranquilidad" para enfocar el trabajo de los albos a futuro.

"Me gustaría hablar sólo de fútbol, tenemos la suerte que con los que me peleamos el torneo siempre estuvimos bien y lo que queda es centrarnos en nosotros y los demás que hagan lo que sea, no miramos al costado a nadie y cuando nos descentramos, o las cosas no van con la tranquilidad que pretendemos ahí tambaleamos un poco", apuntó Guede en conferencia.

“Mientras las cosas transcurran por el camino de la tranquilidad y sin tener que hablar de los árbitros, podemos ganar, perder y empatar con cualquiera, no porque ganamos 5-2 encontramos el juego, tenemos que seguir trabajandode la misma manera", cerró.