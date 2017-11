Martín Palermo y la goleada ante Colo Colo: "Cometimos errores y le entregamos el triunfo"

Unión Española tenía la gran opción de bajar de la lucha por el título a Colo Colo. Los hispanos visitaban a los albos, que llegaban al partido como sus escoltas, en el cierre de la duodécima fecha y una victoria les permitía sacarles ventaja en la recta final del torneo, pero no pudieron con el poderío de los locales y fueron goleados por 5 a 2.

La dura derrota golpeó a los hispanos y así lo dejó en claro el técnico Martín Palermo, quien atribuyó la caída a los errores que cometieron en el estadio Monumental: "Cometimos muchos errores y le entregamos el triunfo a Colo Colo, sabíamos quienes nos podían dañar y no pudimos contrarrestar eso. Ellos hicieron un gran partido en lo individual y lo colectivo. La desconcentración nos pasó la cuenta y terminamos recibiendo muchos goles. Éramos los que no recibíamos goles y en cuatro partidos nos metieron once, debemos replantear muchas cosas en este paro futbolístico que se viene".

Además, sobre las tres fechas que quedan y la posibilidad de ser campeones del Torneo de Transición, el Titán señaló que "tenemos posibilidades, tal como los otros dos líderes. No sé qué pensar que podría pasar a futuro, pero en estas semanas pensaremos como volver al mejor nivel. No podemos repetir partidos como los contra Palestino y Colo Colo. Sabíamos lo que nos estábamos jugando hoy, pero fueron ellos los que mostraron predominio de juego con Valdés y Valdivia y un Rivero que nos inquietó en todo momento. Nosotros les dimos las facilidades a ellos".

"Si le das facilidades a un cuadro como Colo Colo, vas a sufrir y mucho. Debemos replantearnos el cómo jugar estos últimos partidos, lo que practicamos en la semana no lo pudimos mostrar y eso sumado a una serie de sucesos que nos llevaron a una dura derrota, todo por errores propios", concluyó Martín Palermo.