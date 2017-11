Valdivia le mandó un recado a Palermo: "Nos tiene que respetar un poco, ganamos por méritos propios" 

Jorge Valdivia fue una de las grandes figuras que tuvo Colo Colo en la goleada por 5 a 2 ante Unión Española. El volante desplegó su magia para convertirse en el cerebro de la victoria de los albos ante los hispanos, que les permitió recuperar el liderato del Torneo de Transición.

Sin embargo, pese a la alegría que reinaba en el Monumental, el Mago estaba molesto tras el compromiso y su enojo era con el entrenador de sus rivales, Martín Palermo, quien en conferencia de prensa aseguró que ellos perdieron el partido por los errores que cometieron.

"Ganamos por méritos propios, jugando bien. Unión (Española) era un equipo sólido, que le habían convertido pocos goles, le convertimos cinco y el equipo estuvo a la altura de las circunstancias", comenzó diciendo el Mago.

Publimetro Chile Martín Palermo y la goleada ante Colo Colo: "Cometimos errores y le entregamos el triunfo" El técnico de Unión Española analizó la dura derrota por 5 a 2 que sufrieron ante los albos en el Estadio Monumental.

"No comparto las declaraciones del entrenador de Unión quien dijo que perdieron por errores propios, nos tiene que respetar un poco, ganamos por méritos propios. Nos falta el respeto a nuestro trabajo, que ha sido de mucho esfuerzo, siento que se menosprecia el trabajo que hicimos nosotros", agregó.

Al ser consultado por la clave de la victoria, Valdivia fue claro al asegurar que "corrimos, marcamos, presionamos cuando teníamos que presionar, e hicimos los goles en los momentos clave. Salimos conscientes de lo que hoy estaba en juego, sabíamos que teníamos que ganar sí o sí y por eso digo que fue por méritos y no errores".

"No estamos pendientes de lo que pueda pasar en la semana y estamos concentrados desde la pretemporada. Hemos ganado partidos fundamentales, éste lo era y tenemos la felicidad que jugamos bien, ganamos bien a un rival que era el puntero y que le habían convertido muy pocos goles", agregó.

Finalmente, se refirió a las últimas fechas del torneo y apuntó que "será una lucha hasta el final, quedan tres partidos. Lo malo ahora es que el campeonato se para, pero tenemos que respetar a todos los equipos, será duro hasta el final y el que esté mejor preparado ganará el torneo".

El Mago Valdivia sacó el habla por el tema selección

Hace casi un mes, la selección chilena quedaba fuera del Mundial de Rusia 2018 tras perder con Brasil por 3 a 0. Una derrota que dolió y que trajo consecuencias por una publicación que realizó la esposa de Claudio Bravo, Carla Pardo, asegurando que muchos jugadores no entrenaban por "la borrachera que llevaban".

Pese a que el texto no tenía un destinatario identificado, muchos apuntaron sus dardos a Arturo Vidal por los líos extrafutbolísticos que ha tenido en la Roja, generando una serie de rumores y una división en el camarín de la selección. Sobre este tema, Jorge Valdivia habló este domingo por primera vez y dijo que "siento que lo de Arturo no es nada más que una tentativa de justificación a la eliminación del Mundial, porque fueron otras cosas, como los partidos con Paraguay y Bolivia, las que no nos llevaron al Mundial. A las señoras de mis compañeros no le voy a responder jamás".