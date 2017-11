Weiner Riascos, el colombiano que llegó a Chile para ser peluquero y terminó amargando a la UC

El delantero colombiano Weiner Riascos llegó a Chile hace ocho meses con la idea de encontrar una nueva fuente laboral en nuestro país. Para eso, el futbolista probó suerte como peluquero en Quillota y, dado su pasado como futbolista, decidió probarse en las inferiores de San Luis.

Según indicó el propio ariete a radio Cooperativa, su idea era probarse en la sub 19 del equipo canario, pero su gran capacidad física terminó siendo determinante para que el técnico Miguel Ramírez le diera la oportunidad de su vida, y lo hiciera debutar el pasado sábado frente a Universidad Católica, donde terminó marcando el 2-0 definitivo de la visita a los 78 minutos.

"Todo el trabajo que he estado haciendo hace seis meses en el equipo, se ve reflejado en la cancha con ese gol", comentó Riascos a la citado emisora. "Me vine a Chile como peluquero y ahora se me da la oportunidad. Fui a probarme a San Luis y se me da esta oportunidad tan bonita que la supe aprovechar trabajando fuerte", añadió.

Por otra parte, y sobre la sensación de convertir y liquidar a un equipo tan importante como los cruzados en San Carlos de Apoquindo, el atacante señaló estar "muy contento por lo que acaba de pasar, algo que le da una vuelta a mi vida, algo inesperado y frente a un grande del fútbol profesional chileno".

Pese a su jornada de gloria, Riascos terminó diciendo que a pesar de estar "muy contento" por su presente futbolístico, seguirá oficiando como peluquero en el Paseo del Valle en Quillota, en paralelo a sus entrenamientos con el primer equipo canario.