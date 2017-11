¡Adiós, crack! Andrea Pirlo jugó su último partido como futbolista profesional

Una de las leyendas del fútbol mundial ha dicho adiós a este deporte. El italiano Andrea Pirlo colgó con tristeza los botines, luego de que el New York City FC quedara eliminado de los playoffs de la Major League Soccer (MLS), dejando al mediocampista sin la opción de jugar otro partido esta temporada.

"Entrenar ya no es lo mismo y físicamente no estoy al nivel de mis compañeros", había adelantado el talentoso italiano en una entrevista a la Gazzeta dello Sport en octubre de este año.

El ex Milán y Juventus tiene contrato vigente hasta diciembre con el club norteamericano, pero decidió no extender su vínculo para poder descansar y disfrutar de su familia.

La tarde del pasado domingo, Pirlo ingresó en los descuentos en la derrota de su equipo ante el Colombus Crew por la semifinal de vuelta de la Conferencia Este. La derrota por 4-1 en la ida fue un marcador irreversible para los neoyorquinos que estuvieron a un gol de la hazaña y ganaron 2-0.

"No se puede entrenar hasta que tienes 50 años", dijo el futbolista que ganó todo lo que pudo. Champions League, Scudetto y el Mundial de Alemania 2006, son parte del palmarés de este mediocampista dueño de una pegada exquisita y pases precisos, que será recordado por su clase y derroche de talento a lo largo de su carrera.

Not bad for a final roll of the dice. #NYCvCLB // @audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/kFpYLIoGrI

— Major League Soccer (@MLS) November 6, 2017