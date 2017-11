El Bayern de Vidal ya no quiere fichar a Alexis y lanza un aviso: "Ya eligió cuál será su próximo club"

Durante la semana pasada, los rumores que venían desde Alemania posicionaron nuevamente al delantero Alexis Sánchez en la órbita del Bayern Munich, club que ya está buscando refuerzos para la recta final de la Champions League, donde ya están clasificados para los octavos de final.

Pero todo se derrumbó en las últimas horas cuando el presidente del Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, confirmó que el equipo alemán ve muy complicado fichar al chileno puesto que, según su visión, el nacional ya habría decidido seguir su carrera en Inglaterra.

"Él no es un sustituto directo de Robert Lewandowski, ya que no es un verdadero delantero centro. Creo que ya eligió cuál será su próximo club, entonces creo que esta puerta se cerrará en enero", sostuvo el timonel quien durante la conversación con la revista Kicker prefirió no nombrar específicamente al Manchester City, equipo que anda tras los pasos del goleador.

De esta forma, el sueño de ver juntos en el mismo equipo a Arturo Vidal y Alexis Sánchez, tal como en la selección chilena, se esfumó antes de ser una posibilidad cierta.