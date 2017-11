La UC propone vender el nombre del estadio para cumplir el sueño de la modernización

"Naming Right" se denomina a uno de las formas de patrocinio que están imponiéndose en el mundo del marketing deportivo y que podría llegar a Chile para ser el bastión económico del proyecto de modernización que tiene la Universidad Católica para el actual estadio San Carlos de Apoquindo.

El anglicismo es usado para describir la venta que haría Cruzados de los derechos a nombrar el recinto por una marca determinada y genera resquemores entre los hinchas más tradicionales, sin embargo, es una tendencia en países como Estados Unidos o Europa, con ejemplos para regalar entre los que destacan para los más futboleros el Allianz Arena del Bayern Munich o el Emirates Stadium del Arsenal, entre otros.

Juan Tagle está convencido que este es el camino y lo pone como prioridad para el reacondicionamiento y el incremento de capacidad: "No hay un plazo, hay que definir la viabilidad económica del proyecto, lo que conlleva la posibilidad de tener un sponsor principal que pueda dar su nombre al estadio como parte del proyecto. Uno de los pilares económicos serían los Naming Right del estadio, nos ponemos metas, y se han ido cumpliendo".

El presidente de la concesionaria que controla la rama de fútbol de la UC fue el encargado de abrir el seminario EuroLatam Sports Marketing Summit 2017, donde uno de los temas más importantes es la forma de lograr financiamiento en los estadios de Latinoamérica.

"Estamos trabajando, tenemos una comisión armada para ese tema y estamos construyendo un modelo de negocios que sustente. No estamos para aventuras que terminen en un fracaso financiero. Tiene que ser una estructura sólida, con un nivel de ingresos asegurado, es parte relevante de la agenda de Cruzados", señaló contando de la realidad de avance del proyecto que busca transformar el estadio de la UC en uno de los más modernos del país.

Con modelos cercanos como el de Nacional de Uruguay

Existen diversos casos en el continente que Católica toma como ejemplo. No sólo el tema de la marca llama la atención de la dirigencia, poder jugar instancias de definición en copas internacionales y clásicos con más de 30 mil personas se transforma en un sueño que referentes del continente ya cumplieron.

Uno de esos es el del estadio Parque Central de Montevideo, donde Nacional hace de local y que fue construido en 1900, transformándose en el primer estadio de los mundiales en la historia. Ahora sueña con poder estar en la Copa del Mundo de 2030 y pone su molde a disposición de otros equipos.

El evento de marketing que se realiza en el Hotel Sheraton fue la instancia para conocer como lo hicieron para pasar de 26 mil personas de capacidad a 40 mil asistentes, agrandando las tribunas populares y agregando modernos palcos al céntrico recinto, sin perder la tradición antes destacada.

El estadio Gran Parque Central mostrando su nueva cara con palcos en las tribunas y las galerías reacondicionadas (Foto: reproducción)

Ese cambio es tomado con atención por equipos de Sudamerica como la UC, que valoran la autosustentabilidad, la mejora en accesos y la pertenencia de no abandonar el barrio donde están actualmente.

Así lo asume Tagle, agregando que el proyecto tiene que ir por mejorar la experiencia de los hinchas y adquirir nuevos conocimientos puede ser clave para lograrlo: "Debemos aprender de cómo hacer gestión para mejorar los ingresos comerciales. Más gestión deportiva y comercial. Valoramos este seminario, por eso hay un modulo completo de estadios, vinieron dos oficinas de arquitectura mundial y hemos tenido la oportunidad de conversar en torno a nuestro proyecto. Así como temas de acceso, así como lo que es el espectáculo del día de partido. Además podemos ver la industria del futbol en Europa es una oportunidad única, hay que estar como esponja, ver la experiencia de Europa para América Latina, para el crecimiento de nuestro club y nuestro fútbol", destacó.

La UC se proyecta para tener una "Arena" a la altura de los desafíos grandes que proyectan a futuro, sin embargo, surgen dudas de sus realización. Mientras fuentes al interior del club confirman que ya hubo negociaciones con marcas que finalmente no concretaron con una oferta la compra de los derechos, desde la dirigencia no aclaran plazos, tampoco especificaciones técnicas y no se discute aún con las autoridades de la comuna de Las Condes, reunión obligada para cumplir con las obligaciones adquiridas en el pasado.