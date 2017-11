Nueva Zelanda lanza aviso para dar el golpe a Perú: "Guerrero es imposible de reemplazar"

Nueva Zelanda prepara todo para el crucial duelo ante Perú por el repechaje al Mundial de Rusia a disputarse este viernes y el miércoles 15 de noviembre. Quien ya adelantó el duelo fue el entrenador inglés de los All Whites, Anthony Hudson.

"Me siento emocionado con este equipo. Es la primera vez que he podido reunir a todos nuestros mejores jugadores en los tres años que llevó aquí", reconoció el DT de un equipo que no clasifica a una Copa del Mundo desde el 2010.

En la nómina anunciada el domingo destaca la presencia del delantero Chris Wood y del defensa Winston Reid, recuperados desde la semana pasada de sus respectivas lesiones, pero también de los experimentados delanteros Jeremy Brockie y Rory Fallon, que no jugaban con el equipo desde hace más de un año.

También están en la convocatoria los centrocampistas Ryan Thomas y Marco Rojas -de antepasados chilenos-, quienes militan en la liga holandesa, y el defensa Thomas Smith, del Ipswich Town inglés.

"Es positivo que por primera vez desde que estoy en el cargo puedan coincidir en la misma convocatoria Tommy, Winston, Chris y Ryan. Tendremos nuestro once titular más fuerte. Somos afortunados de poder contar con todos ellos disponibles", señaló Hudson.

Guerrero es "imposible de reemplazar"

El técnico de Nueva Zelanda se refirió a la situación del capitán de Perú, Paolo Guerrero, que está suspendido para jugar los dos partidos de la repesca por un posible dopaje, "es un jugador imposible de reemplazar en lo que hace".

"No creo que haya otro jugador en Perú que tenga su presencia física y pueda jugar de la manera que a ellos les gusta jugar cuando está en la cancha", opinó Hudson, pero también señaló que Perú es muy fuerte colectivamente y que tiene seis jugadores muy peligrosos en la línea de ataque.

El partido está programado para disputarse en Wellington el sábado 11 a las 16.15 hora local, cuando en Chile serán las 23.15 del viernes 10 de noviembre.