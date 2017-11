Un ejemplo: compañero de Leo Valencia en Botafogo volvió tras ser operado de un tumor

El delantero del Botafogo Roger Rodrigues volvió a ejercitarse este martes, un mes después de que le fuera extraído un tumor en el riñón, informó este martes el club carioca.

Roger, de 32 años y titular en el elenco donde juega el chileno Leonardo Valencia, realizó trabajo físico en el gimnasio y dio unas vueltas en el césped del campo de entrenamiento, tras recibir el lunes el alta médica.

El atacante fue operado el pasado 8 de octubre de un tumor de entre 3 y 4 centímetros en la parte inferior del riñón derecho, lo que facilitó su operación y debido a que era benigno y estaba en fase inicial, no tuvo que hacer ni quimioterapia ni radioterapia.

El tumor fue detectado después del partido que disputó el cuadro de Río de Janeiro contra el Coritiba el pasado 24 de septiembre. La intención del jugador es llegar a tiempo para poder disputar las últimas jornadas del Campeonato Brasileño, que finaliza el 3 de diciembre.

"Me siento como un niño. Cuando salí de la consulta médica con el alta, ayer, mi hija Guilia dijo que era muy bueno verme alegre. Es una sensación de comienzo, todo de nuevo. Estaba ansioso para reencontrar los compañeros. Dormí poco la pasada noche de las ganas de correr y abrazar al personal en el vestuario", aseguró Roger.

El delantero, que perdió cuatro kilos desde la cirugía, dijo que no se fija una fecha para su vuelta a la competición.

Retorno feliz: Com um sorriso no rosto, Roger celebra volta aos treinos e reencontro com companheiros. https://t.co/zd0WrY4Agt

