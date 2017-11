Otro escándalo de dopaje: campeona olímpica de maratón sancionada por cuatro años

La keniana Jemima Sumgong, campeona olímpica de maratón en Rio 2016, fue suspendida durante cuatro años por dopaje, tras un positivo por EPO, señaló este martes la Federación Keniana de Atletismo (AK).

"Sumgong está suspendida cuatro años a contar desde el 3 de abril, cuando fue provisionalmente suspendida", señaló la AK en un comunicado.

Sumsong, de 32 años y primera keniana que logró el oro olímpico en maratón al derrotar a la etípe Mare Dibaba, bronce, dio positivo en un control realizado fuera de la competición.

Es la segunda vez que la atleta es suspendida por dopaje. En 2012 fue sancionada dos años -finalmente uno tras recurso- por la utilización de prednisolone, un esteroide prohibido. Entonces argumentó que provenía de una inyección destinada a curar un problema de cadera.

Sumsong es una antigua compañera de entrenamiento de otra keniana, Rita Jeptoo, ex reina de la disciplina y sancionada por dopaje en 2014.

La campeona olímpica formaba parte de los atletas que se mostraron satisfechos del seguimiento médico puesto en marcha a principios de año en Kenia, destinado a luchar contra el dopaje en un país con muchos casos en la última época.

Además había aceptado ser controlada por varios médicos designados por la AK y la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

Esta iniciativa nació de un reportaje de la cadena de televisión alemana ARD apoyado por un artículo del Sunday Times, en julio, en el que se afirmó que el dopaje era moneda corriente en el centro de entrenamiento de la élite keniana, en Iten.

