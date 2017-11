Gobernación amenaza con no autorizar el decisivo duelo entre Everton y Colo Colo

La lucha por el título del Transición está al rojo, y uno de los duelos que pretende ser de alto vuelo en la 13º fecha es el que disputarán Everton y Colo Coloen Viña del Mar. Sin embargo, el duelo programado para el 26 de noviembre está a punto de no ser autorizado por la Gobernación de Valparaíso.

La autoridad regional acusó al conjunto oro y cielo de no cumplir con las medidas seguridad que hace más de dos años se les viene exigiendo. "A mediados de octubre oficiamos a Everton, a la ANFP y al municipio, sobre las falencias en medidas de seguridad que tiene el estadio Sausalito y que ya veníamos planteando hace dos años. De no estar cumplidas esas obras el día 20 de noviembre no nos encontramos en condiciones de autorizar el partido”, señaló el gobernador Jorge Dip.

Entre las medidas aún no ejecutadas, destaca la construcción de salidas de emergencia, ingreso y salidas de público y separación de barras. "El estado de las obras es de cero ejecución, es decir están ingresadas en la Secpla de Viña del Mar, esperando la aprobación del municipio”, añadió Dip.

El Gobernador aseguró que "en las condiciones actuales resulta imposible autorizar un partido clase A en un estadio en el cual el propio organizador del evento no ha cumplido con las medidas que se les viene exigiendo hace dos años".

"De no tener los trabajos listos, deberán presentar una alternativa, pero eso no se puede anticipar porque es tarea del club”, cerró.

Las medidas que la autoridad le exige a Everton