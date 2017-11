Golden State y Boston siguen arrasando con sus rivales en la NBA

El base estelar Kyrie Irving reivindicó una jornada más su condición de nuevo líder de los Celtics de Boston y de la Conferencia Este después de que su equipo alcanzase el noveno triunfo consecutivo, mientras que el alero Kevin Durant brilla en el Oeste con los Warriors de Golden State.

Irving encabezó el ataque ganador de los Celtics al aportar 35 puntos en la victoria a domicilio por 107-110 ante los Hawks de Atlanta.

El escolta-alero novato Jayson Tatum también mostró su clase y proyección de futuro al aportar 21 puntos, que lo dejaron como segundo máximo encestador. Y, el pívot dominicano Al Horford defendió su condición de jugador completo tras quedarse a las puertas de un triple doble tras sumar 15 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias.

Por su parte, Irving anotó los triples decisivos en la recta final del partido que decidieron el triunfo de unos Celtics (9-2) que tienen la mejor marca de la Conferencia Este y de la Liga.

El base alemán Dennis Schroder aportó 23 puntos que lo dejaron al frente del ataque de los Hawks, que tienen marca perdedora de 2-9, una noche después de haber dado la sorpresa en la jornada dominical con triunfo a domicilio (115-117) ante los Cavaliers de Cleveland.

The @celtics win their 9th straight game behind a season high 35 points from Kyrie Irving! pic.twitter.com/TluAPWGk4e

— NBA (@NBA) November 7, 2017