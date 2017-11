Neymar se habría aburrido de Francia y el PSG: aseguran que no quiso jugar el último partido

La contratación de Neymar Jr. por el París Saint-Germain provocó una revolución total en el fútbol mundial, tanto por el precio que se pagó como por el impacto que generó en las principales ligas de Europa.

Sin embargo, el brasileño ha comenzado a dimensionar su decisión en los meses recientes, ya que según informan varios medios europeos, el crack no está a gusto en el el fútbol de la Ligue 1 donde el PSG no tiene rivales.

Según Sport, Neymar se negó a jugar el último partido ante Angers, donde su equipo ganó por 5-0, aduciendo una molestia física que le impedía estar. Pero al día siguiente entrenó con normalidad con la selección brasileña, que prepara un par de amistosos previos al Mundial de Rusia ante Japón e Inglaterra.

"Ney se buscó una excusa para no jugar en Angers", asegura el medio catalán, que eso sí, no muestra una buena actitud con el brasileño desde que dejó el Barça.

El distanciamiento con el entrenador

Por otro lado, se desarrolla con detalles el distanciamiento que hay con el entrenador del PSG, el español Unai Emery, de quien aseguran que "no hay feeling" entre ambos y se da por hecha su partida a fin de temporada.

"Neymar no está a gusto en el PSG. Con el Mónaco desballestado, no hay rival que tosa al equipo de Qatar Sports Investments en Francia. El título ya está decidido y la posibilidad de ganarlo con 30 puntos de ventaja como ocurrió dos años atrás es real", sentencia la publicación.

Añade que "al brasileño le ha sorprendido negativamente la baja calidad de los adversarios domésticos y la poca capacidad de los estadios. Por eso, decidió descansar, antes de los compromisos con su selección".

Y sobre su relación con Emery dice que "por mucho que la prensa gala se esfuerce en crear sinergias entre Unai y Neymar, lo cierto es que el brasileño no cree en su actual entrenador. Ya no ha tenido ningún reparo en mostrar antes sus compañeros que no comparte los métodos de entrenamiento del ex del Sevilla. Hay un abismo entre los dos y la situación difícilmente será reconducible".

"Sin motivación alguna, Ney se centra en la Champions, la única competición que disputa que tiene una dimensión global y en la cual se entesta en dar lo mejor de sí, muy consciente de su trascendencia. En el último partido no jugó porque sencillamente no le vino en gana. Y que nadie dude que la situación se va a repetir. Neymar jugará a partir de ahora a la carta", cerraron.