Hinchas peruanos sacaron bombos y banderas para recibir la selección en Nueva Zelanda

Después de largas 14 horas de vuelo, el plantel de Perú por fin está en Nueva Zelanda donde ya comenzó su preparación para enfrentar en la madrugada de este sábado al combinado nacional por el repechaje al Mundial de Rusia 2018.

La llegada del plantel no pasó desapercibida para ningún turista que estaba en el aeropuerto, puesto que cientos de hinchas peruanos arribaron hasta el recinto aéreo para recibir con cánticos y banderas a su equipo.

Pero eso no fue todo puesto que en Nueva Zelanda sorprendió también la cobertura que tendrá el elenco del país vecino durante este duelo que dará un cupo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

"Sorprende el ejército masivo de medios de comunicación vienen con el equipo peruano. Más de 60 periodistas de televisión, radio, prensa y producción estarán en el vuelo; así como el gran ejército de patrocinadores y el enorme contingente de jugadores, personal y oficiales", afirmó el medio NZ Herald.

Tras el vuelo y descansar algunas horas, el plantel dirigido por Ricardo Gareca ya realizó su primer entrenamiento en Nueva Zelanda.

Peru fans waiting to great their team in Auckland. pic.twitter.com/GjLN6TMJ7l

— Andrew Voerman (@andrewvoerman) November 6, 2017