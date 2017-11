Yeferson Soteldo está encantado con el fútbol chileno: "Acá hay mucha calidad y he aprendido de eso"

Desde principios de este año, el venezolano Yeferson Soteldo se ha transformado en una figura en el fútbol nacional. Con 20 años, el volante de Huachipato ha respondido a las expectativas que había sobre su juego y hoy en día es uno de los jugadores clave del plantel acerero.

Su buen rendimiento obviamente ha llamado la atención en su país, debido a que el talentoso futbolista está llamado a ser el recambio de la selección vinotinto. En ese escenario, Soteldo confesó lo mucho que ha crecido bajo el alero del técnico trasandino César Vigevani.

"Siento que mejoro mucho cada día, sobre todo en el juego asociado, porque aquí a todos los equipos les gusta salir jugando a un toque. Pienso que hay demasiada calidad en el fútbol chileno y eso es lo que más he aprendido", dijo el subcampeón mundial Sub 20 con la Vinotinto.

"Por ejemplo, recuerdo que contra la UC pude dar hasta dos asistencias. Ha sido el 'profe' quien me lo ha enseñado, porque no siempre soy el que tengo que hacer el gol, o quedarme por la banda. Me puedo meter por el medio para lograr una asistencia a mi compañero", comenta a Meridiano de Venezuela.

Soteldo también reconoció que en el fútbol nacional ha aprendido a controlar y controlarse cuando tiene el balón, un hecho que antes le costaba mucho cuando comenzaba su carrera.

"Ya no soy ese jugador que quería llevarse siempre a cuatro defensores, es decir, puedo hacerlo porque de vez en cuando lo hago, pero me han ido conociendo más mis regates, me cubren hasta de a dos, y ahí si no puedo hacer nada, por lo que debo asociarme con el resto", afirmó.

Para finalizar, el joven se refirió a la posibilidad de dejar Huachipato a fin de semestre: "Confío plenamente en mi representante. Cuando haya que tomar la mejor decisión para mí y para mi familia, lo haré".