"El retorno del Guerrero Vidal": en Italia destacan el renacer del chileno en Bayern Munich

El volante chileno Arturo Vidal comenzó muy complicado la temporada 2017-2018 en Alemania. El mal comienzo de semestre sentenció el destino del técnico Carlo Ancelotti en la banca del Bayern Munich, y como si fuera poco, el Rey también tuvo que lamentar el fracaso de la selección chilena en el camino al Mundial de Rusia 2018, con cuestionamientos sobre su continuidad incluidos.

Sumado a eso, y con la decisión del nuevo DT bávaro Jupp Heynckes de dejarlo en la banca, Vidal tuvo que vivir un renacer a fin del 2017 para poder tener una nueva oportunidad en su equipo y que se ganó con creces, gracias a sus buenas actuaciones y goles en los últimos partidos.

Ante ese escenario, en Italia decidieron destacar al ex jugador de la Juventus por este renacer y lo catalogaron como el "Regreso del Guerrero". Según el sitio Tuttomercato, el mediocampista nacional se ganó a su nuevo entrenador, contrario a las indisciplinas que protagonizó Vidal en el pasado, y que ahora se prepara de lo mejor para el 2018.

"El Guerrero siempre ha estado en el centro de atención tras su decepción por el Mundial con Chile y los rumores de su retiro, pero con Heynckes la música ha cambiado. En los últimos partidos, de hecho, el ex bianconero siempre ha anotado y siempre ha jugado como entrenador en Bayern, que parece no poder prescindir de él. El DT no acepta ningún tipo de comportamiento fuera de línea y todos deben marchar en una dirección", señala el citado medio.

"Vidal se benefició del cambio en el banquillo y comenzó nuevamente a marcar la diferencia anotando goles importantes, cinco en la liga en quince apariciones. En este inicio de temporada en el campo con el chileno nunca ha sentido la falta de carácter, agallas y ganas de pelear", añadió.