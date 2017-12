El arrepentimiento de Sampaoli: "El enojo me hizo decir palabras que no representan mis convicciones"

"Me hacés caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil". Esa fue la frase de Jorge Sampaoli a un policía que desató la polémica en Argentina. En la madrugada del domingo 24 de diciembre, el técnico de la Albiceleste volvía del matrimonio de su hija Sabrina cuando el automóvil que lo trasladaba fue detenido para un control de tránsito ¿El motivo? El vehículo llevaba más gente de lo permitido y las autoridades le pidieron a algunos integrantes que se vayan caminando al hotel donde estaban alojando en Casilda.

La situación no le gustó al técnico y las emprendió contra el policía que les hizo el control, lanzándole la despectiva frase y enrostrándole su diferente estatus económico. Un discurso que se alejaba bastante de los ideales que suele pregonar y que se encarga de manifestar a los cuatro vientos. Por eso, con la bola de nieve creciendo más y más, Sampaoli tuvo que salir a ofrecer disculpas a través de un comunicado de prensa.

En el escrito, publicado en el sitio web de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), el técnico se disculpa con la "sociedad por el mal ejemplo" y se arrepiente de haber denostado al policía por su salario, haciendo alusión, precisamente, a lo contradictorio que significó su frase con la filosofía de vida que dice tener: "el enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias. Entiendo que los controles de vialidad en Argentina son muy importantes para la seguridad de todos. El respeto a ellos salva vidas"

"Quiero pedir especiales disculpas al oficial al que agredí verbalmente. Lo haré individualmente, como ya lo hice con la Municipalidad de Casilda. Bajo ningún punto de vista yo entiendo que una persona es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano. Así como lo que dije no se encuentra en mis valores, pedir disculpas sí. Así que pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo", concluye el técnico.