Figura del Arsenal exige un trueque para que Alexis se vaya al City de Bravo

Continua la teleserie de Alexis Sánchez en el Arsenal de Inglaterra, así como las especulaciones de cual será su club dentro del futuro cercano. Este martes se sumó un nuevo episodio, cuando Paul Merson, histórica figura del equipo londinense, aprobó la salida del chileno de la institución.

En una entrevista con Express, el retirado futbolista habló sobre la inminente partida del chileno a final de la temporada 2017/18, señalando que los Gunners deberían proponer al Manchester City un trueque con el delantero argentino Sergio Agüero, a cambio del tocopillano.

Merson explicó que es probable que el trasandino esté de acuerdo, ya que desde la llegada de Pep Guardiola ha perdido regularidad en el City, pese a que se transformó en el máximo anotador de la historia del club.

"Yo no creo que a él (Guardiola) le guste tanto Agüero, no es su fan más grande. Cuando él llegó como DT y Agüero no funcionó tan bien con el equipo, simplemente lo hizo a un costado. Después compró a Gabriel Jesús por un montón de dinero", sentenció el mundialista en Francia 1998.

Finalmente, el jugador que ganó cinco títulos con los Gunners, sentenció que Sánchez se abandonará el club de una manera u otra, pero que si fuera por él como ex jugador del cuadro londinense "me gustaría ser la carnada para Alexis, porque a pesar de todo aun creo que es un jugador de otro nivel", cerró Merson.