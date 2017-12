Desastre en la WWE: Dean Ambrose sufre grave lesión y The Shield queda cojo por varios meses

El lunes durante la emisión navideña de Monday Night Raw, WWE dio una pésima noticia a sus fans ya que Dean Ambrose tuvo que ser operado tras la grave lesión de tríceps que sufrió la semana pasada.

El Lunático, uno de los pocos que ha obtenido todos los títulos de la campaña, fue intervenido quirúrgicamente y se perderá nueve meses de acción, por lo que quedará fuera de los rings hasta mediados de 2018. Esto significa que se perderá Royal Rumble en enero y el esperado Wrestlemania 34 en abril.

Ambrose se lesionó en la lucha de la semana pasada junto a Rollins y Jason Jordan ante The Bar (Cesaro y Sheamus) y Samoa Joe. Luego de ser atacado por sus contrarios, la molestia se agravó aún más y resultó ser mucho más seria, de hecho se hablaba de cuatro meses de ausencia, pero tras la cirugía el panorama cambió.

Lo que también cambió fue la conformación de The Shield, porque Rollins junto a Jordan recuperaron los títulos en parejas ante Sheamus y Cesaro. Eso sí, todo es una incógnita sobre el futuro de esta formación con Ambrose fuera.

INJURY UPDATE: @TheDeanAmbrose's injury will keep him out of action for approximately nine months. https://t.co/q7mmvhgJIp

— WWE (@WWE) December 26, 2017