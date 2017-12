El "flaco" Gary Medel volvió recargado a Chile hablando de Rueda: "No lo conozco mucho"

Gary Medel llegó este martes a Chile para estar junto a su familia en el Año Nuevo, luego de una dura temporada 2017 en la que terminó vistiendo la camiseta del Besiktas de Turquía.

El Pitbull fue consultado sobre el posible paso de Reinaldo Rueda a la Roja, asegurando que no conoce mucho al colombiano, aún director técnico del Flamengo de Brasil.

"Si viene a aportar, a hacer las cosas bien, a un rumbo nuevo me parece perfecto. No lo conozco mucho, pero han hablado bien de él. Me parece lógico que venga a aportar a la selección", dijo a radio ADN.

En esa línea, Medel agregó que "necesitamos del cuerpo técnico, que pongan lo máximo de su parte, que sea un desafío nuevo. Hay que vivir cosas nuevas y esperemos que sea así". Eso sí, no quiso hablar de supuestos problemas internos en el equipo nacional, asegurando que "no hablo de la relación de mis compañeros".

El "flaco" Gary

Por otro lado, el defensor de la Roja reveló cómo pudo bajar de peso en las últimas semanas y destacó la gran forma física que ha evidenciado en esta etapa del elenco turco que llegó a octavos de final de la Champions League.

"Me siento súper bien, ya he bajado siete kilos. Estoy muy contento en Besiktas, estoy jugando y súper feliz. Allá no te controlan para nada. Fue parte mía, que me sentí un poco pesado y empecé a comer bien", dijo.

Pese a ello, no se lamenta por no ser 100% titular como lo hizo en sus anteriores clubes europeos. "Son cosas nuevas que uno tiene que vivir. Diez años he sido titular, ahora me tocó estar en la otra parte, pero hay que seguir luchando, trabajando duro. Lo he logrado y voy a seguir haciendo lo mismo", expresó.