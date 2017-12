El Colocho Iturra busca la reconciliación con Málaga tras polémica salida en 2013

Luego de ser presentado como nuevo refuerzo del Málaga CF, el pasado 22 de diciembre, el volante chileno Manuel Iturra habló sobre su regreso al club español este martes.

El Colocho se mostró muy feliz de estar nuevamente en el cuadro español y aseguró que aprovechará estar oportunidad para ayudar al equipo a escapar del descenso y "reconciliarse con la afición", tras la polémica salida que tuvo al término de la campaña 2012/13.

Iturra, que se encuentra realizando un trabajo físico especial, señaló que uno de sus objetivos en la cancha será "tratar de reconciliarme con la afición y poder tener la oportunidad de cerrar ese ciclo porque siempre he creído que ha quedado abierto y no he cerrado bien la puerta. Esta es la oportunidad para poder hacerlo".

Si bien el chileno fue parte de la gran campaña del elenco malagueño que llegó a cuartos de final de la Champions League en 2013 con Manuel Pellegrini, su salida no fue la mejor tras esa temporada, lo que no le gustó a sus hinchas. Pese a ello, el ex Universidad de Chile recordó aquella exitosa temporada en su retorno al club.

"Aquí pasé el mejor año de mi vida tanto futbolística como personalmente. Así que imaginen lo que siento al volver aquí, sentarme en este vestuario y que se me vengan todos esos momentos bonitos a la cabeza. Es mucha responsabilidad y mucha felicidad también al mismo tiempo. Estoy muy agradecido de que se me haya dado esta posibilidad de volver aquí a Málaga", sentenció Colocho.

Finalmente, Iturra habló sobre la complicada posición del Málaga, que tiene al equipo blanquiazul en puestos de descenso directo, lo cual complica el actual panorama del cuadro boquerón.

“No creo que ninguna plantilla se arma como para pelear el descenso, el Málaga no armó la plantilla para estar peleando ahí abajo. Son muy buenos jugadores y obviamente están pasando por un mal momento, y espero que pronto podamos salir de ésta”, cerró el volante.