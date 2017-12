Sampaoli abrió su corazón: “Siempre elijo proyectos deportivos porque los siento, nunca por plata”

El entrenador de la selección de Argentina, Jorge Sampaoli, vivió una de sus jornadas más emotivas como técnico profesional, luego de que este martes protagonizara un coloquio en su honor, protagonizado mayoritariamente por hinchas de Universidad de Chile, donde abrió su corazón y confesó los mejores momentos que pasó en la U y la Roja.

Junto a eso, el ex DT azul decidió revelar su verdad sobre todos los temas polémicos que lo rodearon durante su paso por el cuadro universitario y la Selección Chilena, además de las controversias generadas por los problemas tributarios vividos en Chile y la reciente polémica de “los 100 pesos” vivida en Casilda.

“Yo siento que no debí aclarar las cosas, era demasiado decir que solo fui a trabajar, que tenía un contrato mal hecho, con problemas tributarios, pero eso lo debieron explicar los dirigentes, porque yo solo soy entrenador de fútbol. Para dentro del campo pero vincularon a un tema que no correspondía y que no tenía por qué explicar", aclaró el transandino.

Además, Sampaoli comentó su problema contractual con la Roja, diciendo que no sabía "si era un formato raro, pero espero que la gente me recuerde por mi trabajo y mi esfuerzo, porque no me hago cargo de cosas que no corresponden”.

Sobre su reciente polémica vivida en Argentina, donde increpó duramente a un policía, el casilendense reconoció que" fue un incidente aislado que terminó en una discusión y se valoriza mucho, debido a eso que tiene la sociedad de mucha envidia que ve que al otro le va mal”.

Por otra parte, y sobre su promesa de volver a la U, Sampaoli anunció que "el día que la U me necesite yo creo que en algún momento nos volveremos a encontrar, cuando ustedes sean parte de la construcción de la U”, dijo Jorge Luis interactuando con el público asistente.

Finalmente, el entrenador campeón de la Copa Sudamericana el 2011, envió un mensaje al hincha universitario. "Sigan unidos y nada los separe, seguramente volveré en unos años para superar este récord”.

“Hay algo que me une con este club tan grande con tanta gente y hace que me haga volver a estar acá con ellos”, cerró el director técnico.