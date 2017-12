Con la cola entre las piernas: Jorge Sampaoli se disculpa por teléfono tras incidente policial en Casilda

Luego del papelón que protagonizó Jorge Sampaoli en su localidad natal, Casilda, donde insultó a un policía tras un control de tránsito durante la madrugada del domingo, el técnico de la selección argentina debió ofrecer disculpas.

Según dio a conocer en radio La Red de Argentina, Federico Censi, Secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana de Casilda, reconoció que el propio ex entrenador de Universidad de Chile lo llamó para disculparse por lo sucedido.

Sampaoli, quien estaba como pasajero en un automóvil con exceso de personas, había tratado en duros términos al oficial de policía que le realizó el control de tránsito. "Me hacés caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil (sic)", lanzó el casildense la madrugada del domingo y donde debió ser frenado por quienes lo acompañaban.

Pero todo cambió este lunes cuando Censi afirmó que "su hermano me llamó al mediodía para pedir disculpas y luego me llamó Jorge Sampaoli al celular y me pidió disculpas”.

Sobre el video, el secretario comentó que "cuando (Jorge Sampaoli) se baja es lo que se ve en el video. Él no intentó coimear a nadie, estaba enojado por la situación. El técnico de la selección tiene un destrato con el oficial. Este tipo de episodios los vivimos todos los fines de semana".