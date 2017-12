La UC se arriesga al dejar en espera el retorno de Ricardo Noir

Ricardo Noir, viejo conocido en San Carlos de Apoquindo, podría transformarse en el primer fichaje de la era Beñat San José en Universidad Católica. Ya existen conversaciones avanzadas y la voluntad del jugador argentino apunta a regresar a los contrafuertes precordilleranos, sin embargo la última palabra la tiene Cruzados.

El Flecha, quien estuvo entre mediados de 2016 y junio de 2017 era prioridad para el entonces DT Mario Salas de cara al torneo de Transición, sin embargo el elevado precio que la Academia pidió por su pase y el interés que mostró Diego Cocca, quien en dicho momento era técnico del cuadro de Avellaneda, impidieron su continuidad.

Pero en su retorno a Racing Club el veloz extremo vivió una pesadilla: apenas jugó 3 partidos y por ello comenzó a hacer público su deseo por vivir una nueva etapa en la UC. Ello facilitó las tratativas, pero la venta de Cristopher Toselli coloca un dilema en cuanto a los cupos de extranjeros en la Franja.

"El interés de Católica está, pero ahora tienen el problema debido al cupo de extranjeros. Lo de Ricardo quedó sujeto al tema del cupo", explica a El Gráfico Chile Luis Belvedere, representante de Noir.

Con el retiro de Franco Costanzo y el éxodo de Santiago Silva, Católica cuenta con dos cupos de foráneos para el presente mercado de fichajes: uno de ellos iría para contratar un goleador y el otro podría ser ocupado para reemplazar a Toselli. Aquello le cerraría las puertas al ariete trasandino de 30 años.

Opciones en Argentina y Paraguay

Mientras tanto, el formado en Boca Juniors sigue en espera y dándole prioridad a la UC, pese a que cuenta con otras ofertas: Banfield y Huracán en Argentina, y Guaraní de Paraguay. "Si está la posibilidad de Católica, a Tito le gustaría volver, si no está esa opción se verá otro lugar. Por ahora no tenemos nada definido", dice su agente.

Belvedere remarca que la prioridad para Noir es la UC. "A Ricardo le gustaría volver, tuvo mucho éxito, el año que estuvo fue bueno, obviamente le interesaría volver, pero no depende ni de Ricardo ni de Racing, esto depende de Católica", plantea, aunque agrega que "tiene otras ofertas, estamos viendo. Está la opción de Guaraní de Paraguay, donde asumió como técnico su ex compañero Sebastián Saja y también hay otros equipos argentinos que han solicitado sus servicios".

Cabe consignar que Noir tiene contrato hasta mediados de 2019 con la Academia, sin embargo el nuevo DT, Eduardo Coudet, no lo contempla para su plantel. Por ello no pondrán mayores trabas para su salida, que al igual que a mediados de 2016 tendría que darse vía préstamo. Ante ello su empresario explica que "lo de Racing está charlado, pero no está profundizado por lo que acabo de decir. Si yo no tengo una respuesta clara y concreta con respecto al interés de Católica, su salida de Racing no se puede sellar".

¿Qué espera la UC para dar una respuesta? Resolver el nombre del reemplazante de Toselli (los extranjeros Matías Dituro y Carlos Lampe están en carpeta), y fichar un nuevo centro delantero que cubra la baja del uruguayo Silva. En este segundo caso las alternativas nacionales son escasas y por lo mismo es prácticamente seguro que un cupo de foráneo se ocupará para contratar a quien esté llamado a ser la carta de gol en 2018.