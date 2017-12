El City no se detiene: 18 triunfos seguidos en la Premier y 15 puntos de ventaja sobre el United

Volvió ganar el Manchester City. En el partido que cerró la fecha 20 de la Premier League, los dirigidos por Josep Guardiola derrotaron a domicilio, y por 1-0, al Newcastle United de Rafael Benítez y de paso aumentaron su distancia con Manchester United a 15 unidades.

El encuentro tuvo la tónica que ha marcado la tendencia cada vez que juegan los Citizens, siendo los celestes dueños de las acciones y protagonistas del juego, aunque jueguen de visita. Claudio Bravo, como ya es costumbre, nuevamente estuvo en la banca y vio como el brasileño Ederson defendió la portería.

La apertura de la cuenta llegó a los 31', luego de una genial habilitación de Kevin De Bruyne a Raheem Sterling, para que el inglés definiera dentro del área chica antes de que el balón tocara el césped.

Con el gol los de Guardiola no bajaron la intensidad y en más de una ocasión pudieron aumentar las cifras, pero el arquero del Newcastle estuvo muy atento en más de una oportunidad.

Sobre el final del partido las urracas tendrían su única oportunidad clara, cuando un cabezazo de Dwight Gale se fue ancho al costado de un poste a dos minutos del final del partido.

Victoria clara del City, que confirma que son el candidato más serio al título, ya que suman 58 puntos de 60 posibles, aumentando la distancia con su más cercano perseguidor a 15 unidades, el United de José Mourinho.

11 – Manchester City have now won 11 consecutive away top-flight matches, equalling the record set by Chelsea in December 2008. Unstoppable. pic.twitter.com/1Qhl00dHN5

