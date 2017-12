La U y Peñarol desprecian a Guzmán Pereira

El presente del volante uruguayo Ricardo Guzmán Pereira no se puede definir con otra palabra que no sea "incertidumbre". El actual jugador de Peñarol debe volver a los trabajos de Universidad de Chile el próximo 3 de enero, luego de que terminara un nuevo préstamo que negociaron ambos clubes.

Pese a eso, el mediocampista, que se coronó campeón con la U en el 2014 y con los carboneros en el pasado torneo uruguayo, no está en los planes de ninguno de los dos equipos y por eso su futuro se resolverá este miércoles, tras la elección de un nuevo consejo directivo del Manya.

"No se ha definido nada de nada todavía sobre su caso, se verá el miércoles", indicó escuetamente el gerente deportivo de Peñarol, Gonzalo de los Santos, a El Gráfico Chile. "Aún nadie se ha comunicado conmigo sobre el tema, así que no sé si volverá a la U o no", añadió el representante de Guzmán, Nelson Ferro.

Frente a ese escenario de respuestas dubitativas y futuro incierto, en la prensa uruguaya afirman que lo más probable es que vuelva a Chile, pensando en que no es un futbolista indispensable para el técnico Leonardo Ramos y que tendrían que pagar más para retenerlo, sea con una nueva cesión o comprando su pase a los universitarios.

Por otra parte, y aunque el gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, anunció que debe volver al equipo laico, Guillermo Hoyos no lo tiene en sus planes, debido a la gran cantidad de jugadores que tiene en ese puesto. Como si fuera poco, la concesionaria que administra a la U tampoco quiere ocupar el cupo de extranjero disponible, el cual está reservado para la llegada de algún "10" foráneo.

Guzmán Pereira tiene contrato vigente con los azules hasta junio del 2018 y, por eso, en el caso de que no exista ninguna oferta dentro de las próximas horas por su pase -desde Peñarol u otro equipo-, la U deberá enviarlo a préstamo hasta que termine su vínculo con los laicos.