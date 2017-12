Lucas Barrios no vuelve a Colo Colo: destroza a Mosa, lo acusa de "mentir" y cierra las puertas

Lucas Barrios no viene a Colo Colo. El delantero argentino, nacionalizado paraguayo, negó toda relación con el Cacique y aseguró que no volverá al club albo que defendió entre 2008 y 2009, por la falta de comunicación con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, a quien acusó de "mentir".

El ariete habló sin anestesia y aclaró su situación real cuando ya se daba por descontada su llegada al elenco albo: "Mucha gente dice que soy jugador de Colo Colo, dicen que ya esta todo listo, pero yo sólo salgo a aclarar esto para que la gente sepa la verdad. Uno como jugador se encariña con el club y no está bien que se miente de esta manera, que yo ya estoy cerrado".

"El 23 de diciembre me llamó Pablo Guede. Basta que se mienta de esta manera. Aníbal Mosa me dejó dos veces con los papeles en la mano, la única manera que vuelva al club es que me llame el Presidente y me diga que me quiere. Y hasta ahora no lo ha hecho", dijo Barrios a radio Cooperativa.

"Y le dije Pablo tengo muchas opciones, pero yo quiero ir a Colo Colo. Yo agradezco que me llamara Pablo, pero no es la forma en que tiene que manejarse el club, menos con un jugador que quiere el equipo. No hemos hablado de dinero ni nada, porque si yo vuelvo a Colo Colo no va a ser por plata. Entonces me duele cuando dicen que estoy listo, cuando en realidad lo primero es que me tendría que haber llamado el presidente. Eso no ha pasado, porque el presidente no quiere que yo esté en el club, yo he hecho de todo, pero el presidente no es capaz de cerrar algo con un jugador que hace 9 años se fue del club y que siempre ha querido volver", afirmó con molestia.

Munición gruesa contra Mosa

El último campeón de la Copa Libertadores con Gremio, no se quedó allí y siguió disparando contra el timonel del Cacique, diciéndole que "diga que no no me quiere contratar y punto", criticando que juega con "la ilusión de la gente".

"Yo doy por cerrado el tema. Es imposible ir al club si el Presidente no te quiere. Qué no le mienta más a la gente, qué diga que no me quiere contratar y punto. No pueden jugar con la ilusión de la gente, llevan tres años dejándome con los papeles en la mano. Es imposible trabajar de esta manera", sindicó.

"Basta con el circo de que Lucas Barrios vuelve. Yo se que hoy se me cierran las puertas por lo que estoy diciendo, pero lo hago para que se sepa la verdad de lo que está pasando. No puedo volver al club de esta manera, vengo de ganar la Libertadores, hubiese aportado al equipo, yo venía a Colo Colo por la gloria, pero no puedo estar en un club donde el presidente no me quiere", consideró.

Además, sentenció que "le he cerrado la puerta a muchos clubes, le dije a mi agente que era Colo Colo. Pero ahora yo le cierro la puerta a ellos porque el presidente no me quiere".

"No ha habido ninguna propuesta, no hubo nada y estoy desde el 16 de diciembre disponible para hablar con otro club (tras mi salida con Gremio). A todo el mundo le dije que nunca porque estaba esperando a Colo Colo, y no llegó nada. Es tercera vez que pasa", expresó. "Cuando alguien te quiere de verdad, viene y te dice que te quiere", añadió.